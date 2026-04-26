Творог и изюм: 3 рецепта, от которых не оторваться! Попробуйте и убедитесь!

Семья и жизнь

Задаетесь вопросом, что приготовить из творога с изюмом? Думаете, эти ингредиенты можно пустить лишь на творожную массу и пасху? Спешим вас переубедить! Мы собрали 3 лучших рецепта из творога с изюмом, которые будут по силам даже начинающим кулинарам. Не теряйте время — отправляйтесь на кухню и экспериментируйте!

Идеальные сырники из творога с изюмом

Начнем с классики. Этот рецепт из творога с изюмом дает мягкую, чуть влажную текстуру внутри и хрустящую корочку снаружи. Секрет: никакой муки, только манка для нежности.

Ингредиенты (на 12–14 сырников):

творог 5–9% — 500 г;

изюм темный или светлый — 80 г;

яйцо куриное (C1) — 1 шт.;

манная крупа — 50 г (3 ст. ложки с горкой);

сахар — 40 г (2 ст. ложки);

ванильный сахар — 8 г (1 пакетик);

соль — щепотка;

масло сливочное для жарки — 20 г.

Как готовить:

Изюм залейте кипятком на 10 минут, обсушите бумажной салфеткой. Творог разомните вилкой (не блендером — нужна легкая зернистость). Соедините творог, яйцо, сахар, ванильный сахар, соль и манку. Дайте настояться 15 минут — за это время манка набухнет. Вмешайте изюм. Влажными руками сформируйте шарики, приплюсните в сырники толщиной 2 см. Обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистости.

Калорийность и польза на 100 г:

~198 ккал, белки — 12,3 г, жиры — 9,1 г, углеводы — 17,5 г.

Полезные свойства порции (3 сырника):

кальций (15% суточной нормы) — укрепляет кости и зубы;

калий и магний из изюма поддерживают работу сердца.

Запеканка из творога с изюмом

Запеканка из творога с изюмом — как в детском саду

Та самая запеканка из творога с изюмом — плотная, но не резиновая, с румяным верхом. Забудьте о кефире и соде, решают только правильные пропорции.

Ингредиенты (форма 20×30 см, 8 порций):

творог (5–9%) — 600 г;

изюм — 100 г;

яйца — 3 шт.;

сметана 15% — 100 г;

манная крупа — 60 г (4 ст. ложки);

сахар — 80 г;

масло сливочное для смазывания формы — 10 г

Как готовить:

Изюм залейте кипятком на 10 минут, слейте воду. Разбейте яйца, отделяя белки от желтков. Белочки поставьте в холодильник на 10 минут. Желтки разотрите с сахаром и сметаной. Добавьте творог и манку, перемешайте. Оставьте на 20 минут. Изюм обваляйте в 1 ч. ложке муки (чтобы не осел на дно) и добавьте в тесто. Холодные белки взбейте с щепоткой соли в плотную пену. Бережно вмешайте в творожную массу лопаткой движениями снизу вверх. Форму смажьте маслом, выложите массу, разровняйте. Запекайте при 180 градусах 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте постоять в форме 15 минут, затем нарежьте.

Калорийность и польза на 100 г:

~215 ккал, белки — 11,8 г, жиры — 10,5 г, углеводы — 18,3 г

Полезные свойства:

высокое содержание казеина — медленный белок для длительного насыщения (идеально для завтрака);

изюм дает железо и витамины группы B, снижающие усталость.

Сырники из творога с изюмом

Универсальная начинка из творога с изюмом для блинов, булочек и пирожков

Самая недооцененная идея. Эта начинка из творога с изюмом не течет, не горчит и держит форму даже в горячей выпечке. Подходит для слоеного, дрожжевого и песочного теста.

Ингредиенты (500 г начинки — на 15 блинов или 10 булочек):

творог сухой (0–5%) — 400 г (важно: обезжиренный или маложирный, иначе начинка поплывет);

изюм — 120 г;

желток (для связки) — 2 шт.;

сахарная пудра — 50 г;

крахмал кукурузный — 20 г (1 ст. ложка с горкой);

цедра 1/2 лимона (опционально, но очень рекомендуем).

Как готовить:

Изюм запарьте в кипятке на 15 минут, обсушите до полной сухости. Творог пропустите через сито или пробейте блендером до пастообразного состояния. Смешайте творог, желтки, сахарную пудру и крахмал до однородности. Добавьте изюм и цедру. Перемешайте. Готовую начинку поставьте в холодильник на 30 минут — так она станет плотнее, и с ней проще работать.

Калорийность и польза на 100 г:

~187 ккал, белки — 13,4 г, жиры — 4,2 г, углеводы — 24,1 г

Полезные свойства:

низкое содержание жира — подходит для диетического питания;

изюм в сочетании с крахмалом дает медленные углеводы без резкого скачка сахара в крови.

Теперь вы точно знаете, что приготовить из творога с изюмом на завтрак, полдник или для начинки домашних пирогов. Сырники хороши с медом и сметаной, запеканка — с ягодным соусом, а начинку можно заморозить порционно на месяц вперед. Все три рецепта простые, продукты дешевые, а результат получается достойным даже для гостей.

