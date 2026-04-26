Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 10:18

Творог и изюм: 3 рецепта, от которых не оторваться! Попробуйте и убедитесь!

Творог и изюм: 3 рецепта, от которых не оторваться! Попробуйте и убедитесь! Творог и изюм: 3 рецепта, от которых не оторваться! Попробуйте и убедитесь! Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Задаетесь вопросом, что приготовить из творога с изюмом? Думаете, эти ингредиенты можно пустить лишь на творожную массу и пасху? Спешим вас переубедить! Мы собрали 3 лучших рецепта из творога с изюмом, которые будут по силам даже начинающим кулинарам. Не теряйте время — отправляйтесь на кухню и экспериментируйте!

Идеальные сырники из творога с изюмом

Начнем с классики. Этот рецепт из творога с изюмом дает мягкую, чуть влажную текстуру внутри и хрустящую корочку снаружи. Секрет: никакой муки, только манка для нежности.

Ингредиенты (на 12–14 сырников):

  • творог 5–9% — 500 г;

  • изюм темный или светлый — 80 г;

  • яйцо куриное (C1) — 1 шт.;

  • манная крупа — 50 г (3 ст. ложки с горкой);

  • сахар — 40 г (2 ст. ложки);

  • ванильный сахар — 8 г (1 пакетик);

  • соль — щепотка;

  • масло сливочное для жарки — 20 г.

Как готовить:

  1. Изюм залейте кипятком на 10 минут, обсушите бумажной салфеткой.

  2. Творог разомните вилкой (не блендером — нужна легкая зернистость).

  3. Соедините творог, яйцо, сахар, ванильный сахар, соль и манку. Дайте настояться 15 минут — за это время манка набухнет.

  4. Вмешайте изюм.

  5. Влажными руками сформируйте шарики, приплюсните в сырники толщиной 2 см.

  6. Обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистости.

Калорийность и польза на 100 г:

~198 ккал, белки — 12,3 г, жиры — 9,1 г, углеводы — 17,5 г.

Полезные свойства порции (3 сырника):

  • кальций (15% суточной нормы) — укрепляет кости и зубы;

  • калий и магний из изюма поддерживают работу сердца.

Запеканка из творога с изюмом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запеканка из творога с изюмом — как в детском саду

Та самая запеканка из творога с изюмом — плотная, но не резиновая, с румяным верхом. Забудьте о кефире и соде, решают только правильные пропорции.

Ингредиенты (форма 20×30 см, 8 порций):

  • творог (5–9%) — 600 г;

  • изюм — 100 г;

  • яйца — 3 шт.;

  • сметана 15% — 100 г;

  • манная крупа — 60 г (4 ст. ложки);

  • сахар — 80 г;

  • масло сливочное для смазывания формы — 10 г

Как готовить:

  1. Изюм залейте кипятком на 10 минут, слейте воду.

  2. Разбейте яйца, отделяя белки от желтков. Белочки поставьте в холодильник на 10 минут.

  3. Желтки разотрите с сахаром и сметаной. Добавьте творог и манку, перемешайте. Оставьте на 20 минут.

  4. Изюм обваляйте в 1 ч. ложке муки (чтобы не осел на дно) и добавьте в тесто.

  5. Холодные белки взбейте с щепоткой соли в плотную пену. Бережно вмешайте в творожную массу лопаткой движениями снизу вверх.

  6. Форму смажьте маслом, выложите массу, разровняйте.

  7. Запекайте при 180 градусах 35–40 минут до золотистой корочки.

  8. Дайте постоять в форме 15 минут, затем нарежьте.

Калорийность и польза на 100 г:

~215 ккал, белки — 11,8 г, жиры — 10,5 г, углеводы — 18,3 г

Полезные свойства:

  • высокое содержание казеина — медленный белок для длительного насыщения (идеально для завтрака);

  • изюм дает железо и витамины группы B, снижающие усталость.

Сырники из творога с изюмом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Универсальная начинка из творога с изюмом для блинов, булочек и пирожков

Самая недооцененная идея. Эта начинка из творога с изюмом не течет, не горчит и держит форму даже в горячей выпечке. Подходит для слоеного, дрожжевого и песочного теста.

Ингредиенты (500 г начинки — на 15 блинов или 10 булочек):

  • творог сухой (0–5%) — 400 г (важно: обезжиренный или маложирный, иначе начинка поплывет);

  • изюм — 120 г;

  • желток (для связки) — 2 шт.;

  • сахарная пудра — 50 г;

  • крахмал кукурузный — 20 г (1 ст. ложка с горкой);

  • цедра 1/2 лимона (опционально, но очень рекомендуем).

Как готовить:

  1. Изюм запарьте в кипятке на 15 минут, обсушите до полной сухости.

  2. Творог пропустите через сито или пробейте блендером до пастообразного состояния.

  3. Смешайте творог, желтки, сахарную пудру и крахмал до однородности.

  4. Добавьте изюм и цедру. Перемешайте.

  5. Готовую начинку поставьте в холодильник на 30 минут — так она станет плотнее, и с ней проще работать.

Калорийность и польза на 100 г:

~187 ккал, белки — 13,4 г, жиры — 4,2 г, углеводы — 24,1 г

Полезные свойства:

  • низкое содержание жира — подходит для диетического питания;

  • изюм в сочетании с крахмалом дает медленные углеводы без резкого скачка сахара в крови.

Теперь вы точно знаете, что приготовить из творога с изюмом на завтрак, полдник или для начинки домашних пирогов. Сырники хороши с медом и сметаной, запеканка — с ягодным соусом, а начинку можно заморозить порционно на месяц вперед. Все три рецепта простые, продукты дешевые, а результат получается достойным даже для гостей.

творог
сухофрукты
рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
запеканки
сырники
начинки
калорийность
польза для здоровья
Елизавета Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пригородные поезда на Севастополь изменили конечную точку прибытия
«Живу жизнью батальона»: Жога признался, что сохраняет связь со «Спартой»
Удары по Украине сегодня, 26 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Российский боец в одиночку пошел в атаку на пятерых военных ВСУ
Наступление ВС РФ на Запорожье и Сумы 26 апреля: последние новости, сводка
Трамп ответил на вопрос о связи стрельбы в США с Ираном
Путин отметил вклад создателя космодрома Плесецк в ракетную отрасль
«Вспышки»: политолог о влиянии покушения на Трампа на выборы в конгресс
Бойцы «Севера» подвели итоги апрельской «охоты» на станции РЭБ ВСУ
Россияне рассказали о тратах на майские праздники
«Готовы умереть»: Маск высказался о стрельбе на ужине с участием Трампа
В России предложили ввести «зарплату матери»
В России выросло число сайтов, имитирующих магазины с дачными товарами
Политолог ответил, кто может извлечь выгоду из покушения на Трампа
В Мали ввели комендантский час
Наступление ВС РФ на Харьков 26 апреля: последние новости, Купянск, сводки
Привычные домашние задания в школах могут исчезнуть
В Колумбии выросло число жертв взрыва
Каллас осудила насилие после стрельбы на мероприятии с Трампом
Алаудинов рассказал об убийствах жителей Курщины наемниками ВСУ
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.