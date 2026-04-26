Творог и изюм: 3 рецепта, от которых не оторваться! Попробуйте и убедитесь!

Задаетесь вопросом, что приготовить из творога с изюмом? Думаете, эти ингредиенты можно пустить лишь на творожную массу и пасху? Спешим вас переубедить! Мы собрали 3 лучших рецепта из творога с изюмом, которые будут по силам даже начинающим кулинарам. Не теряйте время — отправляйтесь на кухню и экспериментируйте!
Идеальные сырники из творога с изюмом
Начнем с классики. Этот рецепт из творога с изюмом дает мягкую, чуть влажную текстуру внутри и хрустящую корочку снаружи. Секрет: никакой муки, только манка для нежности.
Ингредиенты (на 12–14 сырников):
творог 5–9% — 500 г;
изюм темный или светлый — 80 г;
яйцо куриное (C1) — 1 шт.;
манная крупа — 50 г (3 ст. ложки с горкой);
сахар — 40 г (2 ст. ложки);
ванильный сахар — 8 г (1 пакетик);
соль — щепотка;
масло сливочное для жарки — 20 г.
Как готовить:
Изюм залейте кипятком на 10 минут, обсушите бумажной салфеткой.
Творог разомните вилкой (не блендером — нужна легкая зернистость).
Соедините творог, яйцо, сахар, ванильный сахар, соль и манку. Дайте настояться 15 минут — за это время манка набухнет.
Вмешайте изюм.
Влажными руками сформируйте шарики, приплюсните в сырники толщиной 2 см.
Обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистости.
Калорийность и польза на 100 г:
~198 ккал, белки — 12,3 г, жиры — 9,1 г, углеводы — 17,5 г.
Полезные свойства порции (3 сырника):
кальций (15% суточной нормы) — укрепляет кости и зубы;
калий и магний из изюма поддерживают работу сердца.
Запеканка из творога с изюмом — как в детском саду
Та самая запеканка из творога с изюмом — плотная, но не резиновая, с румяным верхом. Забудьте о кефире и соде, решают только правильные пропорции.
Ингредиенты (форма 20×30 см, 8 порций):
творог (5–9%) — 600 г;
изюм — 100 г;
яйца — 3 шт.;
сметана 15% — 100 г;
манная крупа — 60 г (4 ст. ложки);
сахар — 80 г;
масло сливочное для смазывания формы — 10 г
Как готовить:
Изюм залейте кипятком на 10 минут, слейте воду.
Разбейте яйца, отделяя белки от желтков. Белочки поставьте в холодильник на 10 минут.
Желтки разотрите с сахаром и сметаной. Добавьте творог и манку, перемешайте. Оставьте на 20 минут.
Изюм обваляйте в 1 ч. ложке муки (чтобы не осел на дно) и добавьте в тесто.
Холодные белки взбейте с щепоткой соли в плотную пену. Бережно вмешайте в творожную массу лопаткой движениями снизу вверх.
Форму смажьте маслом, выложите массу, разровняйте.
Запекайте при 180 градусах 35–40 минут до золотистой корочки.
Дайте постоять в форме 15 минут, затем нарежьте.
Калорийность и польза на 100 г:
~215 ккал, белки — 11,8 г, жиры — 10,5 г, углеводы — 18,3 г
Полезные свойства:
высокое содержание казеина — медленный белок для длительного насыщения (идеально для завтрака);
изюм дает железо и витамины группы B, снижающие усталость.
Универсальная начинка из творога с изюмом для блинов, булочек и пирожков
Самая недооцененная идея. Эта начинка из творога с изюмом не течет, не горчит и держит форму даже в горячей выпечке. Подходит для слоеного, дрожжевого и песочного теста.
Ингредиенты (500 г начинки — на 15 блинов или 10 булочек):
творог сухой (0–5%) — 400 г (важно: обезжиренный или маложирный, иначе начинка поплывет);
изюм — 120 г;
желток (для связки) — 2 шт.;
сахарная пудра — 50 г;
крахмал кукурузный — 20 г (1 ст. ложка с горкой);
цедра 1/2 лимона (опционально, но очень рекомендуем).
Как готовить:
Изюм запарьте в кипятке на 15 минут, обсушите до полной сухости.
Творог пропустите через сито или пробейте блендером до пастообразного состояния.
Смешайте творог, желтки, сахарную пудру и крахмал до однородности.
Добавьте изюм и цедру. Перемешайте.
Готовую начинку поставьте в холодильник на 30 минут — так она станет плотнее, и с ней проще работать.
Калорийность и польза на 100 г:
~187 ккал, белки — 13,4 г, жиры — 4,2 г, углеводы — 24,1 г
Полезные свойства:
низкое содержание жира — подходит для диетического питания;
изюм в сочетании с крахмалом дает медленные углеводы без резкого скачка сахара в крови.
Теперь вы точно знаете, что приготовить из творога с изюмом на завтрак, полдник или для начинки домашних пирогов. Сырники хороши с медом и сметаной, запеканка — с ягодным соусом, а начинку можно заморозить порционно на месяц вперед. Все три рецепта простые, продукты дешевые, а результат получается достойным даже для гостей.
