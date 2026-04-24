24 апреля 2026 в 15:23

Россиянам перечислили продукты, полезные для пищеварения

Семена льна, отруби, морковь, свекла, капуста, баклажаны, яблоки, сливы и груши крайне полезны для пищеварения за счет содержания клетчатки, пишет Общественная Служба Новостей. Для поддержания здоровья также важно пить достаточное количество воды, ограничив употребление кофе, сладких напитков и крепкого чая.

Кишечник, помимо клетчатки, нуждается в живых бактериях, которые можно найти в ферментированных и квашенных продуктах. Среди них капуста, йогурты, кефир и простокваша. Дополнительно в рацион можно включить натуральный айран и тан.

Отличным слабительным действием обладают сухофрукты, в том числе чернослив, курага, изюм, финики и инжир. Чтобы «зарядить» кишечник можно также употребить мед. Наконец, для поддержания здоровья этого органа рекомендуется добавлять в рацион оливковое и льняное масла.

Ранее диетолог Наталья Мизинова заявила, что каждый день для здоровья организма необходимо употреблять не менее 30 граммов клетчатки. По ее словам, даже при вынужденном однообразии рациона, например во время коротких лечебных диет, важно следить за этим показателем.

«Еще не время»: Набиуллина о ношении броши
Назван самый доходный срок вкладов после снижения ключевой ставки
Экс-замминистра обороны Иванов брал больше взяток, чем предполагалось
Путин посетил выставку по случаю 80-летия со дня рождения Жириновского
«Полон сил и энергии»: коллеги вспомнили последние дни Пиманова
«Мы будем продолжать»: Захарова о помощи Кубе
Раскрыто, кто помог вернуть российских военных из украинского плена
Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
