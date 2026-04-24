Россиянам перечислили продукты, полезные для пищеварения

Семена льна, отруби, морковь, свекла, капуста, баклажаны, яблоки, сливы и груши крайне полезны для пищеварения за счет содержания клетчатки, пишет Общественная Служба Новостей. Для поддержания здоровья также важно пить достаточное количество воды, ограничив употребление кофе, сладких напитков и крепкого чая.

Кишечник, помимо клетчатки, нуждается в живых бактериях, которые можно найти в ферментированных и квашенных продуктах. Среди них капуста, йогурты, кефир и простокваша. Дополнительно в рацион можно включить натуральный айран и тан.

Отличным слабительным действием обладают сухофрукты, в том числе чернослив, курага, изюм, финики и инжир. Чтобы «зарядить» кишечник можно также употребить мед. Наконец, для поддержания здоровья этого органа рекомендуется добавлять в рацион оливковое и льняное масла.

Ранее диетолог Наталья Мизинова заявила, что каждый день для здоровья организма необходимо употреблять не менее 30 граммов клетчатки. По ее словам, даже при вынужденном однообразии рациона, например во время коротких лечебных диет, важно следить за этим показателем.