Неделя с 8 по 14 июня для метеозависимых жителей столицы нашей Родины не обещает быть спокойной — геомагнитная обстановка резко обострится в середине семидневки, и расписание магнитных бурь этих дней можно смело вносить в список самых напряженных дней за месяц. Если вы чувствительны к возмущениям магнитного поля Земли, то сейчас, заранее, самое время подготовиться к предстоящим вспышкам на Солнце, а не исправлять ситуацию уже постфактум.

В какие дни ждать магнитную бурю?

Начало недели дает метеозависимым гражданам передышку. С 8 по 10 июня Kp-индекс (планетарный показатель, который измеряется по шкале от 0 до 9) держится на уровне 2–3: это спокойный и умеренный фон, магнитосфера в равновесии, большинство людей и не почувствуют ничего тревожного или не ощутят перепадов в состоянии своего здоровья. Но уже с 11-го числа картина изменится кардинально.

11 июня ожидается главный удар недели от Солнца: Kp-индекс достигнет отметки в 6 баллов, это полноценная средняя магнитная буря уровня G2, однако для чувствительных к геомагнитной активности людей она не пройдет даром. На такие бури реагируют сосуды, давление может «скакать», голова «тяжелеть», а сон — быть тревожным и не глубоким. 12 июня буря чуть ослабнет до Kp=5, но магнитосфера останется глубоко возбужденной — расслабляться метеозависимым еще будет рано.

Зато суббота, 13 июня, принесет частичную разрядку: Kp опустится до 4, магнитосфера, как говорят астрономы, еще будет возбужденной. Однако именно в этот день многие метеозависимые люди ощутят накопленный эффект — снижение концентрации внимания, вялость, раздражительность. Воскресенье, 14 июня, наконец возвращает в эту неделю долгожданный покой от солнечной активности: Kp=3, геомагнитная обстановка стабилизируется, и организм получает возможность восстановиться.

Прогноз магнитных бурь для Москвы на неделю: какие дни июня побьют рекорды? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как подготовить организм заранее

Прогноз магнитных бурь на неделю дает четкий сигнал: готовиться к вспышкам возмущения магнитного поля нашей планеты нужно уже сейчас, с понедельника по среду, пока геомагнитный фон еще щадящий.

Вот что стоит сделать в спокойные дни накануне магнитной бури:

Проветривайте спальню перед сном — насыщение воздуха кислородом снижает нагрузку на мозг и сосуды в периоды магнитной активности. Откажитесь от контрастного душа 11–12 июня — резкие перепады температуры дополнительно нагружают сосудистую систему в и без того непростые дни. Ограничьте экранное время вечером накануне пика: синий свет монитора угнетает выработку мелатонина, а крепкий сон — главный ресурс в дни бурь. Держите под рукой тонометр: при Kp 5–6 резкий подъем давления — не редкость, и важно зафиксировать изменения вовремя, а не игнорировать симптомы.

Важный совет для метеозависимых

Универсальное правило второй недели июня и расписания магнитный бурь в ней — переключитесь в режим наблюдателя, убавьте свою жизненную активность на время. Крупные решения, важные переговоры и интенсивные физические нагрузки лучше перенести с 11–12 на 14–15 июня или вообще на следующую неделю — возможно, она будет поспокойнее. Магнитные бури не мешают жить — они просто просят чуть сбавить темп.

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