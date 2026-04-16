Диетолог назвала суточную норму клетчатки для организма Диетолог Мизинова: каждый день нужно употреблять не менее 30 граммов клетчатки

Каждый день для здоровья организма необходимо употреблять не менее 30 граммов клетчатки, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, даже при вынужденном однообразии рациона, например во время коротких лечебных диет, важно следить за этим показателем.

Если рассматривать короткие сроки, 2–4 недели, когда назначаются диеты при заболеваниях, то даже врачи могут прибегнуть к однообразному рациону питания. Но это происходит по рекомендации специалиста, который понимает, как правильно это делать. Либо если человек собирается придерживаться одной и той же пищи, он должен просто менять продуктовый состав. Например, утром употреблять не просто яйца, а разные виды белка: курицу, индейку, рыбу, мясо или творог. Днем можно есть разные супы и салаты. Вечером также стоит разнообразить мясные блюда. При этом нужно обязательно отслеживать количество клетчатки — не менее 30 граммов в сутки, — сказала Мизинова.

