Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 07:15

Диетолог назвала суточную норму клетчатки для организма

Диетолог Мизинова: каждый день нужно употреблять не менее 30 граммов клетчатки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Каждый день для здоровья организма необходимо употреблять не менее 30 граммов клетчатки, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, даже при вынужденном однообразии рациона, например во время коротких лечебных диет, важно следить за этим показателем.

Если рассматривать короткие сроки, 2–4 недели, когда назначаются диеты при заболеваниях, то даже врачи могут прибегнуть к однообразному рациону питания. Но это происходит по рекомендации специалиста, который понимает, как правильно это делать. Либо если человек собирается придерживаться одной и той же пищи, он должен просто менять продуктовый состав. Например, утром употреблять не просто яйца, а разные виды белка: курицу, индейку, рыбу, мясо или творог. Днем можно есть разные супы и салаты. Вечером также стоит разнообразить мясные блюда. При этом нужно обязательно отслеживать количество клетчатки — не менее 30 граммов в сутки, — сказала Мизинова.

Ранее нутрициолог Елена Желянина заявила, что вкусовые добавки в натуральных пряниках, такие как имбирь, корица, гвоздика или кардамон, улучшают пищеварение и обладают противовоспалительными свойствами. По ее словам, эти десерты благодаря меду, специям и орехам содержат антиоксиданты и биологически активные вещества.

Читайте также
Здоровье/красота
Ортопед назвал упражнения, помогающие вылечить плоскостопие
Здоровье/красота
Названы последствия чрезмерного употребления лечебно-столовой минералки
Здоровье/красота
Диетолог рассказала о плачевных последствиях однообразного питания
Здоровье/красота
Диетолог перечислила полезные виды рыб по доступным ценам
Семья и жизнь
3 идеальных завтрака за 5 минут: лепешка, горячие бутерброды, сырники-пышки
Здоровье
диетологи
советы
еда
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака на Туапсе и старые технологии ВСУ: новости СВО к утру 16 апреля
«Дайте почувствовать уверенность»: Бутырская о возвращении Валиевой на лед
В Ачинске мужчина избил подростка ложкой для обуви
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 апреля: инфографика
Минздрав РФ обновил правила оформления больничных листов
Минобороны сообщило об уничтожении полчищ БПЛА над Россией
В МИД России высказались об идее ООН по Ормузскому проливу
Экономист объяснил, почему в будущем рубль будет лишь укрепляться
Лидеры Израиля и Ливана встретятся спустя 34 года
Диетолог назвала суточную норму клетчатки для организма
Американские войска устроили бойню в Тихом океане
Финляндия абсурдно назвала Репина украинцем
Ортопед назвал упражнения, помогающие вылечить плоскостопие
Составлен список стран, куда можно поехать на майские праздники без визы
В Турции учительница закрыла собой учеников во время стрельбы и погибла
Психолог назвала причину продолжительного роста тревожности у россиян
Названы последствия чрезмерного употребления лечебно-столовой минералки
В Туапсе изменили режим работы в школах после атаки ВСУ
Назван топ-5 стран для тех, кто любит вкусно поесть
«Прорыв» и «Ураган» застали врасплох ВСУ: успехи ВС РФ к утру 16 апреля
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.