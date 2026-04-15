15 апреля 2026 в 07:00

Нутрициолог рассказала, какую пользу организму могут приносить пряники

Вкусовые добавки в натуральных пряниках, такие как имбирь, корица, гвоздика или кардамон, улучшают пищеварение и обладают противовоспалительными свойствами, заявила NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина. По ее словам, эти десерты, благодаря меду, специям и орехам, содержат антиоксиданты и биологически активные вещества.

Пряники известны уже сотни лет и давно стали частью культуры, а не просто десертом. Если посмотреть на изделие с нутрициологической точки зрения, то оно содержит ингредиенты, которые могут приносить пользу. В меде, специях и орехах есть антиоксиданты и биологически активные вещества. Имбирь, корица, гвоздика и кардамон улучшают пищеварение, обладают противовоспалительными свойствами и усиливают вкус, позволяя уменьшить количество сахара. Но важно понимать: даже такой десерт остается сладостью и требует умеренности, — сказала Желянина.

Она добавила, что пряник — это изделие с историей, которое при грамотном подходе можно сделать более сбалансированным. По ее словам, все зависит от состава и способа приготовления.

Ранее гастроэнтеролог Александр Приказчиков заявил, что завтрак из одного кофе может привести к набору веса. Особенно опасным специалист назвал сочетание «кофе и булочка»: пустые калории и сахар обеспечивают лишь кратковременный прилив энергии, который быстро сменяется чувством голода и усталостью.

