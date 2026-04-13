Врач объяснил, чем опасен популярный вид завтрака

Врач Александр Приказчиков: завтрак с кофе может привести к лишнему весу

Гастроэнтеролог Александр Приказчиков в интервью для YouTube-канала «Доктор Живой» объяснил, что завтрак из одного кофе приводит к лишнему весу. Особенно опасным специалист назвал сочетание «кофе и булочка»: пустые калории и сахар обеспечивают лишь кратковременный прилив энергии, который быстро сменяется чувством голода и усталостью.

Если это входит в привычку, то это все равно так или иначе перерастет в профицит калорий и лишний вес, — предупредил Приказчиков.

При этом врач не увидел ничего страшного в том, чтобы сначала выпить чашку кофе, а уже затем полноценно позавтракать. А распространенное мнение о том, что кофе вредно пить натощак, доктор назвал мифом.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что какао, пряности, орехи, сухофрукты и ягоды способствуют выработке гормонов счастья, включая дофамин. Орехи, по его словам, богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают справляться с тревожностью.

До этого врач общей практики Елена Павлова рассказала, что яичный желток и шпинат помогают поддержать здоровье глаз. По ее словам, важно добавлять в рацион продукты, богатые специфическими нутриентами, которые защищают клетки сетчатки от разрушения.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
