Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 08:00

Врач назвала продукты, которые помогают поддержать здоровье глаз

Врач Павлова: яичный желток и шпинат помогают поддержать здоровье глаз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Яичный желток и шпинат помогают поддержать здоровье глаз, заявила NEWS.ru врач общей практики, гериатр Елена Павлова. По ее словам, важно добавлять в рацион продукты, богатые специфическими нутриентами, которые защищают клетки сетчатки от разрушения. Она также подчеркнула, что полноценно вылечить органы зрения одними продуктами питания невозможно.

Вылечить продуктами нарушение зрения невозможно, но поддержать вполне реально, чтобы не происходило оксидативного стресса, который приводит к ускорению возрастных изменений. Для этого используем продукты, богатые лютеином и зеаксантином. Их можно получить из яичных желтков, шпината, капусты кале, кукурузы, тыквы. Омега-3 поддерживает сетчатку и функцию фоторецепторов, помогает справиться с синдромом сухого глаза. Такие кислоты есть в жирной морской рыбе: лосось, скумбрия, сардина, а также в оливковом масле. Сохраняют зрение витамины С, Е и цинк, в них есть антиоксиданты, замедляющие старение тканей глаза. Для этого следует употреблять цитрусовые, орехи, болгарский перец и бобовые, — пояснила Павлова.

Ранее офтальмолог Игорь Азнаурян заявил, что, вопреки некоторым мнениям, лазерная коррекция зрения допустима в любом возрасте. По его словам, необязательно ждать совершеннолетия, чтобы избавиться от близорукости.

врачи
здоровье
советы
продукты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В файлах Эпштейна нашли переписку с главой украинского модельного агентства
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА за два часа
«Север» устранил медийных украинских солдат в ожесточенных боях под Сумами
Названо количество россиян с самозапретами на кредиты
«Москвичи промокнут»: синоптик о погоде в столице на будущей неделе
В России перед 23 Февраля представили новейшие БПЛА
Появилась новая информация о погибших на Байкале туристах из Китая
Трехдневный траур объявили в Амурской области
Алаудинов сообщил о разгроме группы латиноамериканских наемников
В ФСБ забили тревогу из-за угрозы Telegram для российских военных
Командиры ВСУ замучили бразильского наемника под Харьковом
Вагон пригородного поезда сошел с рельсов в Подмосковье
В четырех российских аэропортах введены ограничения
Губернатор рассказал о ночной атаке ВСУ на промплощадки под Самарой
«Южное копье» США поразило судно предполагаемых наркоторговцев
Грузовик провалился под лед на Байкале
Водолазы прибыли к месту трагедии с туристами на Байкале
Появились новые подробности о гибели туристов на Байкале
Небо над российским регионом закрыли из-за угрозы подлета БПЛА
Мошенники придумали новую схему обмана россиянок перед 23 Февраля
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.