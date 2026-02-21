Врач назвала продукты, которые помогают поддержать здоровье глаз

Яичный желток и шпинат помогают поддержать здоровье глаз, заявила NEWS.ru врач общей практики, гериатр Елена Павлова. По ее словам, важно добавлять в рацион продукты, богатые специфическими нутриентами, которые защищают клетки сетчатки от разрушения. Она также подчеркнула, что полноценно вылечить органы зрения одними продуктами питания невозможно.

Вылечить продуктами нарушение зрения невозможно, но поддержать вполне реально, чтобы не происходило оксидативного стресса, который приводит к ускорению возрастных изменений. Для этого используем продукты, богатые лютеином и зеаксантином. Их можно получить из яичных желтков, шпината, капусты кале, кукурузы, тыквы. Омега-3 поддерживает сетчатку и функцию фоторецепторов, помогает справиться с синдромом сухого глаза. Такие кислоты есть в жирной морской рыбе: лосось, скумбрия, сардина, а также в оливковом масле. Сохраняют зрение витамины С, Е и цинк, в них есть антиоксиданты, замедляющие старение тканей глаза. Для этого следует употреблять цитрусовые, орехи, болгарский перец и бобовые, — пояснила Павлова.

