Названо количество россиян с самозапретами на кредиты Володин: россияне установили 22 млн самозапретов на кредиты за год

22 млн самозапретов на оформление потребительских кредитов и займов оформили россияне почти за год действия новой нормы, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. По его словам, благодаря этому на 40% снизилось количество случаев кредитного мошенничества. Кроме того, общий объем средств, похищенных у граждан, за год уменьшился на 8% (с 205 млрд руб. до 189 млрд руб.).

Востребованность механизма самозапрета на заключение договоров потребительского кредита и займа говорит о его эффективности. С помощью него граждане могут защитить себя от действий мошенников, избежав оформления кредитов на свое имя обманным путем, — отметил он.

Ранее статс-секретарь, замглавы Минцифры Иван Лебедев рассказал, что в России может появиться механизм самозапрета на международные звонки по аналогии с кредитами, заявил статс-секретарь. По его словам, ведомство будет дорабатывать меру по запрету таких звонков без согласия абонента. Донастройки меры точно будут готовы ко второму чтению законопроекта.