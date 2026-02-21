Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 09:57

В Британии рассказали об отчаянной попытке Каллас спасти Зеленского

Аналитик Меркурис: в требованиях Каллас к России звучит отчаяние Зеленского

Кая Каллас Кая Каллас Фото: IMAGO/igor zadecki/arena akcjiji/imago-images.de/Global Look Press
В недавнем высказывании главы евродипломатии Каи Каллас о требованиях к России звучит отчаяние президента Украины Владимира Зеленского, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. По его словам, такая риторика лишена смысла, так как реальная ситуация на фронте складывается не в пользу Украины.

Судя по реакции Зеленского, его яростным интервью, его нецензурной лексике, совершенно ясно, что Каллас пытается спасти его, вновь напомнив эти бредовые требования. В этом звучит отчаяние, — рассказал Меркурис.

Аналитик также обратил внимание на то, что украинская сторона оказалась обескуражена. Особенно их потрясла необходимость проявить уступчивость, в частности по вопросу вывода войск из Донбасса.

Ранее бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что украинцы должны бежать из страны, если Киев не получит от Евросоюза кредит, выдачу которого заблокировала Венгрия. По его словам, без этих денег Украину ждет полный крах. Он также обратил внимание на слова поддержки президента США Дональда Трампа в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сказанные им во время Совета мира. По его мнению, они стали серьезным ударом для президента Украины Владимира Зеленского.

