Посольство ответило на обвинения в причастности России к удару по Ираку

Посольство опровергло заявления Британии о причастности России к удару по Ираку

Заявления о якобы причастности России к удару по базе войск западной коалиции в иракском Эрбиле — вымысел, сообщили в пресс-службе посольства России в Лондоне. Таким образом дипломаты прокомментировали слова министра обороны Великобритании Джона Хили. Они подчеркнули, что утверждения главы ведомства не имеют ничего общего с реальностью, передает ТАСС.

Мы не можем не отметить еще одно утверждение, выдвинутое господином Хили, который вчера заявил, что Россия помогала Ирану в нанесении удара по базе в Эрбиле. Он дал волю воображению. Примечательно, что высокопоставленные американские чиновники сами указали, что не обладают какой-либо информацией, указывающей на это, — говорится в заявлении.

Как считают дипломаты, обвинения со стороны Лондона служат внутриполитическим целям. В частности, в Британии целенаправленно строят политический нарратив на основе инверсии.

Ранее не менее пяти американских самолетов-заправщиков К-135 были замечены в воздушном пространстве над Ираком или рядом с его границами. Еще один борт приближается к региону со стороны Иордании. Несколько самолетов действуют в западной части страны, где ранее произошел инцидент с участием аналогичного воздушного судна.