14 марта 2026 в 08:17

Посольство ответило на обвинения в причастности России к удару по Ираку

Посольство опровергло заявления Британии о причастности России к удару по Ираку

Джон Хили Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press
Заявления о якобы причастности России к удару по базе войск западной коалиции в иракском Эрбиле — вымысел, сообщили в пресс-службе посольства России в Лондоне. Таким образом дипломаты прокомментировали слова министра обороны Великобритании Джона Хили. Они подчеркнули, что утверждения главы ведомства не имеют ничего общего с реальностью, передает ТАСС.

Мы не можем не отметить еще одно утверждение, выдвинутое господином Хили, который вчера заявил, что Россия помогала Ирану в нанесении удара по базе в Эрбиле. Он дал волю воображению. Примечательно, что высокопоставленные американские чиновники сами указали, что не обладают какой-либо информацией, указывающей на это, — говорится в заявлении.

Как считают дипломаты, обвинения со стороны Лондона служат внутриполитическим целям. В частности, в Британии целенаправленно строят политический нарратив на основе инверсии.

Ранее не менее пяти американских самолетов-заправщиков К-135 были замечены в воздушном пространстве над Ираком или рядом с его границами. Еще один борт приближается к региону со стороны Иордании. Несколько самолетов действуют в западной части страны, где ранее произошел инцидент с участием аналогичного воздушного судна.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили, сходятся ли Россия и США во мнениях по экспорту нефти
Песков заявил о незаменимости российской нефти на мировом рынке
Два человека пострадали при опрокидывании грузовика на автомобиль в Москве
Названы необходимые условия для получения страховой пенсии
Политолог ответил, выгоден ли России развал Евросоюза
«Загоняют в человейники»: Миронов предложил революцию в ипотеке
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 марта: инфографика
На экс-главу института Минобороны России подали в суд за коррупцию
Посольство ответило на обвинения в причастности России к удару по Ираку
В Японии обнародовали подробности запуска баллистической ракеты КНДР
В МВД раскрыли, чем грозит покупка водительских прав в интернете
Кошатникам рассказали, почему их питомцы часто прячутся под одеяло
Атака на Кубань, Николаевка в клещах: новости СВО на утро 14 марта
КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря
Новейший разведывательный дрон «Сварог-5» испытают на СВО
Названо число погибших на Ближнем Востоке военных США
«Активность» России переполошила всю Польшу
Над Россией сбили почти 90 украинских БПЛА за ночь
Россиянам объяснили, какие продукты нельзя привозить из Италии
Москвичам пообещали температуру на шесть градусов выше нормы
Дальше
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

