Атака ВСУ на российский регион привела к гибели сотрудника предприятия Богомаз сообщил о гибели сотрудника дорожного предприятия в Севске

В городе Севске при атаке дрона погиб сотрудник предприятия, написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале. Глава региона выразил соболезнования и пообещал помочь родственникам погибшего.

Атаковали с помощью БПЛА город Севск Севского района. В результате целенаправленного удара по территории «Севское ДРСУ», к сожалению, погиб сотрудник предприятия. Родным погибшего — глубочайшие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана, — заявил Богомаз.

Ранее украинский дрон стал причиной смертельного пожара в селе Михайловка в ЛНР. Осколки БПЛА спровоцировали пожар в частном секторе, несмотря на усилия спасателей, в огне скончалась семья из трех человек: мужчина, женщина и их восьмилетний ребенок.

До этого стало известно, что четыре человека пострадали при атаке украинских дронов в Таганроге. Еще один мирный житель погиб. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, среди пострадавших — трое жителей города и один гражданин иностранного государства.