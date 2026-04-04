В Ростовской области озвучили трагические последствия атаки ВСУ Слюсарь: один человек погиб и четверо пострадали при атаке ВСУ на Таганрог

В ходе ночной воздушной атаки Вооруженных сил Украины на Ростовскую область в Таганроге погиб один человек, еще четверо получили ранения, сообщил в своих социальных сетях губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, среди пострадавших — трое жителей города и один гражданин иностранного государства.

По оценкам медиков, состояние троих раненых оценивается как тяжелое. Врачи борются за их жизнь.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Окажем помощь семье, — написал Слюсарь.

Ракетный удар пришелся по коммерческой инфраструктуре Таганрога. Возник пожар на территории складских помещений логистической компании. Людей эвакуировали. В настоящий момент возгорание локализовано.

На местах происшествия работают экстренные службы. Данные о разрушениях уточняются. На территории области объявлена беспилотная опасность.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Тольятти пострадал сотрудник одного из промышленных предприятий города. Также дрон попал по крыше многоквартирного дома.