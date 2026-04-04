Сотрудник промпредприятия получил ранения после атаки ВСУ на Тольятти Федорищев: сотрудник предприятия в Тольятти получил ранение при атаке БПЛА

В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Тольятти пострадал сотрудник одного из промышленных предприятий города, сообщил в своих социальных сетях губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, также дрон попал по крыше многоквартирного дома.

Раненый рабочий в данный момент госпитализирован. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавшего уточняется.

Также зафиксирован прилет БПЛА по крыше многоквартирного дома. На месте работают оперативные службы. Есть незначительные повреждения кровли, в нескольких квартирах выбиты стекла, — заметил глава региона.

На месте работают оперативные службы. Жильцам предложили пункты временного размещения. Все последствия обещают устранить в кратчайшие сроки. Также на территории северного промышленного узла ограничено движение транспорта.

Власти обратились к жителям с предупреждением: при обнаружении обломков БПЛА или других подозрительных предметов нельзя трогать их. Нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по телефону 112.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что атака на Тольятти была самой массированной за последнее время. По информации канала, взрывы гремели около двух часов, один из сбитых беспилотников рухнул в опасной близости от жилого дома. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.