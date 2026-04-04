SHOT: обломки дрона рухнули у жилой многоэтажки в Тольятти

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о самой массированной атаке беспилотников на Тольятти за последнее время. По информации канала, взрывы гремели около двух часов, один из сбитых беспилотников рухнул в опасной близости от жилого дома. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

После падения, как указал SHOT, начался пожар в поле. На месте, по сведениям канала, работают экстренные службы. По версии SHOT, всего над городом было слышно более 10 громких звуков. В канале добавили, что обломки дрона были найдены на расстоянии в 200 метров от жилой многоэтажки.

SHOT отметил, что налет осуществили украинские беспилотники типа «Лютый». Местные жители рассказали каналу, что дроны-камикадзе летели низко — они заходили группами по несколько штук одновременно, в небе мелькали яркие вспышки. Также власти объявляли в городе воздушную опасность. Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о звуках взрывов, которые прогремели в небе над Курском. По информации канала, местные жители сообщают о работе сил противовоздушной обороны, которые уничтожают воздушные цели в небе над городом. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.