SHOT: серия взрывов прогремела над Курском

SHOT: несколько взрывов прогремело над Курском на фоне работы ПВО

Telegram-канал SHOT сообщил о звуках взрывов, которые прогремели в небе над Курском. По информации канала, местные жители сообщают о работе сил противовоздушной обороны, которые уничтожают воздушные цели в небе над городом. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

По версии SHOT, сначала был слышен один взрыв, затем на окраине города раздалось еще несколько. Канал утверждает, что жители слышали звук мотора и видели вспышки в небе. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет. На месте, по предварительной информации источников, работают оперативные службы. Ситуация остается на контроле властей.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны в пятницу, 3 апреля, за четыре часа ликвидировали 40 украинских дронов самолетного типа над Белгородской, Брянской областями и Крымом. В Минобороны РФ уточнили, что все беспилотники перехвачены дежурными силами ПВО.

До этого стало известно, что силы Черноморского флота за минувшую неделю уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины. Также ликвидирован автономный подводный аппарат противника.