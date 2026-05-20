Эстония начала сбивать дроны ВСУ: Прибалтика в истерике — чего они боятся

В небе над Эстонией впервые сбили украинский беспилотник. Киев подтвердил его принадлежность, а Таллин подчеркнул, что не давал разрешения на подобные вторжения в воздушное пространство. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: страны Балтии сами одобрили «транзит» украинских БПЛА через свою территорию. Почему в таком случае они начали сбивать дроны и чего еще стоит ждать России от Прибалтики и Украины — в материале NEWS.ru.

Как сбили украинский БПЛА над Эстонией

Истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии днем 19 мая сбил беспилотник в небе над Эстонией. Министр обороны республики Ханно Певкур сообщил, что БПЛА проник в воздушное пространство страны и был перехвачен над озером Выртсъярв.

На юге республики была объявлена беспилотная опасность, которая затронула уезды Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа. В 12:55 по местному времени (совпадает с московским) Силы обороны Эстонии выпустили заявление о том, что угроза миновала.

«Это первый случай, когда мы сами сбили беспилотник», — подчеркнул Певкур.

Позже он сообщил, что власти Украины официально подтвердили: БПЛА принадлежал ее вооруженным силам. По словам Певкура, глава украинского Министерства обороны Михаил Федоров принес извинения за инцидент.

«Мы еще раз подтвердили, что разрешение использовать наше воздушное пространство есть только у наших союзников. Украина такого разрешения не запрашивала», — сказал эстонский министр на пресс-конференции.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru предположил, что сбитый в Эстонии беспилотник направлялся к одному из инфраструктурных объектов в Ленинградской области — например, нефтеперерабатывающему заводу или порту в Усть-Луге. При этом запустить его могли с территории Польши или из акватории Балтийского моря.

«Делается это элементарно. В территориальных водах любой из стран Прибалтики или, скажем, Финляндии на сухогрузе открывается контейнер и из него вылетает дрон. Контейнер закрывается. Все, процесс пошел», — пояснил собеседник.

Как Прибалтика помогает Украине

Для Эстонии это не первый инцидент с украинскими дронами. В марте БПЛА ВСУ, который направлялся в сторону России, сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер в окрестностях Нарвы. В апреле на севере республики также нашли обломки еще одного аппарата — вероятно, украинского происхождения.

Однако Украина использует для беспилотных атак воздушное пространство и других стран Балтии. При этом Служба внешней разведки РФ 19 мая сообщила, что ВСУ готовят удары БПЛА по тыловым регионам России уже непосредственно с их территории. Так, на базы Латвии были направлены украинские военные специалисты, которые займутся организацией запусков.

«Расчет делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлета до целей и повысит эффективность террористических атак», — пояснили в ведомстве.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже поспешила опровергнуть заявление СВР. По ее словам, республика не предоставляет свое воздушное пространство для ударов по территории России, а данные о планируемых пусках БПЛА — часть «кампании по дезинформации».

Кнутов в этом сомневается.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Судя по тому, что до сих пор делали прибалты, и судя по докладу СВР, соглашение о предоставлении территории для атак на Россию они действительно подписали. Но пока оно не успело вступить в силу — поэтому БПЛА и сбивают», — предположил он.

Кандидат исторических наук, военный эксперт Иван Коновалов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что поддержка Прибалтикой беспилотных атак ВСУ может быть сложнее, чем кажется.

«На самом деле идет борьба. Владимир Зеленский, будучи человеком крайне наглым, давит на прибалтов — мол, пропускайте наши дроны или вовсе дайте территорию для их запуска. Но в самих прибалтийских странах политики боятся: вдруг Россия ответит. Поэтому дроны то пропускают, то сбивают», — пояснил он.

Чего ждать России от Украины и Прибалтики

В середине мая правительство Латвии в полном составе ушло в отставку после инцидентов с украинскими дронами, упавшими на территории республики. Одна из партий правящей коалиции объявила, что прекращает поддержку экс-премьера Эвики Силини. В ответ та сказала:

«Сейчас политическая ревность и узкие партийные интересы взяли верх над ответственностью».

Коновалов полагает, что в вопросах помощи Украине и в самой Прибалтике, и на Западе в целом наметился раскол.

«Одни выступают за безусловную поддержку Киева, другие не хотят напрашиваться на войну с Россией. Но Зеленский делает все, чтобы победили первые. Поэтому Украина продолжит запускать дроны через балтийское воздушное пространство, хочет Прибалтика того или нет», — подчеркнул эксперт.

Кнутов также уверен, что налеты украинских БПЛА на северо-запад России продолжатся.

«Да, наша система ПВО наращивается. Но ВСУ ее постоянно тестируют и ищут хитрые коридоры для обхода зон ее действия. Прибалты даже если захотят, вряд ли смогут перехватить все дроны. Скорее, они помогут их запускать», — пояснил эксперт.

По его мнению, для России лучший ответ на эти акты агрессии — сбивать беспилотники прямо над территорией балтийских стран.

«Это вполне законно: ведь их воздушное пространство используется для атак на нас. После нескольких инцидентов с падением дронов и их обломков прибалтам на головы в Литве, Эстонии и Латвии может победить „партия мира“», — заключил историк.

