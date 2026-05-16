Комплекс лузера, трусость: за что внук нациста-карателя Дуда ненавидит РФ

16 мая исполняется 54 года экс-президенту Польши Анджею Дуде. За время пребывания на высоком посту он успел отметиться целым рядом громких антироссийских заявлений, а сегодня зарабатывает на жизнь тем, что продолжает распространять русофобские нарративы — правда, уже в США. Чем запомнился бывший глава Польши, как он манипулировал комплексами населения в отношении РФ и какие страницы своей биографии предпочитает не вспоминать — в материале NEWS.ru.

Биография Анджея Дуды

Анджей Дуда родился 16 мая 1972 года в Кракове, в профессорской семье. В восьмилетнем возрасте он стал членом Харцерской организации — польского аналога пионерии. В 1996-м окончил факультет права и управления Ягеллонского университета, где 10 лет спустя защитил докторскую диссертацию в области административного права.

В конце 1990-х Дуда был активистом центристской партии «Союз свободы» — с этого фактически началась его политическая карьера. После парламентских выборов 2005 года начал сотрудничать с консервативной партией «Право и справедливость» (PiS), позже вступив в ее ряды.

С 2006 по 2007 год Дуда занимал пост замминистра юстиции в правительстве Ярослава Качиньского, а затем до 2011-го входил в состав Государственного трибунала Польши, параллельно занимая должность статс-секретаря в канцелярии президента. В 2010-м баллотировался на пост мэра Кракова, но проиграл, набрав в первом туре лишь 22% голосов.

В 2011 году Дуду избрали в сейм, членом которого он оставался, пока в 2014-м не стал членом Европарламента. Уже в 2015 году он принял участие в президентских выборах, одержав победу по итогам второго тура с 52% голосов. Эту должность он занимал 10 лет — пока в 2025-м его не сменил Кароль Навроцкий.

Политолог-европеист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев в беседе с NEWS.ru отметил, что во многом Дуда обязан своими политическими успехами бывшему патрону Качиньскому.

«Дуда — типичный польский политик. И он не сам по себе. За ним всегда стояла фигура куда более мощная: Ярослав Качиньский. Он такой же русофоб, как и Дуда, только более опасный», — подчеркнул собеседник.

Анджей Дуда, 2015 год Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что известно о семье Дуды

«Активная жизненная позиция» у бывшего польского лидера, вероятно, наследственная. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед в июне 2022 года сообщил:

«Сейчас мы активно документируем деятельность деда польского президента Дуды, который входил в состав украинского карательного батальона, отличился особой жестокостью, в первую очередь на территории Минской и Витебской областей».

Сведения о человеке с именем Михаил Дуда опубликованы и на сайте Украинского института национальной памяти. Там указано, что он был членом Организации украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) с 1937 года и прошел диверсионную подготовку. С 1943 года входил в Украинскую повстанческую армию (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). О нем написано как о «лучшем старшине УПА по обзору идейности и преданности освободительным идеям, чрезвычайно дисциплинированном по отношению к воинам и населению».

Что Дуда говорил о России

Анджей Дуда неоднократно опровергал связь своей семьи с членом ОУН и УПА. По словам политика, один его дед был меховщиком, а другой работал в статистическом управлении. При этом экс-лидер и сам известен своими русофобскими настроениями.

В 2021 году во время визита в Грузию Дуда назвал Россию «ненормальной страной» и «государством-агрессором». Он также отказался утвердить кандидатуры послов, предложенные министром иностранных дел Польши, потому что они получили образование в МГИМО.

«Этот вуз буквально пронизан российскими спецслужбами», — пояснил свою позицию польский лидер.

Анджей Дуда Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В 2023 году в интервью украинским СМИ Дуда сравнил Россию с «диким зверем, который пожирает человека». Он сказал:

«Нельзя позволить России победить, потому что она будет продолжать наступать. Это будет поддержкой ее империализма. Она как дикий зверь, который пожирает человека. Если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его надо просто выследить и пристрелить… Так же и с Россией».

В 2024-м в интервью каналу LCI Дуда выразил мнение, что «было бы лучше, если бы России не было». А в 2025 году в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сказал:

«Польша заинтересована в слабой России. Нужно сдержать и усмирить русских. Россия должна быть наказана».

Будучи президентом Польши, Дуда добился, чтобы оборонный бюджет страны был увеличен до 4% ВВП — вдвое выше тогдашних стандартов НАТО. В 2022 году он подписал закон «Об обороне отечества», подразумевающий увеличение численности польской армии более чем в два раза — до 300 тыс. человек.

Трухачев отметил: русофобия — давняя «болезнь поляков», поэтому такие люди, как Дуда, и оказываются у власти.

«Согласно опросам, плохо к России там относятся 85–90% людей. Первая и главная причина — они нас боятся, ведь Польша при Российской империи теряла свою государственность. Варшава была российским городом, и там этого не забыли. А вторая причина — несбывшиеся польские мечты стать главной страной Восточной Европы, повторив успех Речи Посполитой. После ее распада этот титул перешел к России, а польские амбиции остались неудовлетворенными», — указал эксперт.

Однако не все в Польше поддерживали курс президента. Так, психолог Александра Сарна написала о президенте республики книгу с говорящим названием «Дебил. Изучение случая», которую быстро изъяли из продажи. Депутат Госдумы Сергей Миронов в свою очередь называл польского политика «услужливым дураком».

Анджей Дуда Фото: Antoni Byszewski/Fotonews/Global Look Press

Чем сейчас занимается Анджей Дуда

После окончания второго президентского срока летом 2025 года Дуда ушел в консалтинг. Сейчас он числится старшим научным сотрудником аналитического центра Heritage Foundation. Сфера его интересов — вопросы трансатлантической безопасности и готовности европейской обороны к агрессии России.

Центр известен своей поддержкой жесткой линии в отношении России. Организация выступает за усиление военного присутствия НАТО в Европе, предоставление масштабной военной помощи Украине и сохранение санкций против РФ.

По словам опрошенных NEWS.ru экспертов, у политиков вроде Дуды отлично получается эксплуатировать комплексы поляков по отношению к России.

«Изжить эти комплексы в ближайшие десятилетия вряд ли будет возможно. Поэтому политики, подобные Дуде, могут и будут появляться на политической сцене Польши вновь и вновь», — отметил заместитель гендиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Однако Трухачев считает, что есть здесь и хорошие новости.

Воевать с Россией, согласно опросам, готовы лишь около 10% поляков», — заключил политолог.

Читайте также:

Зеленский все: Мендель и Карлсон подписали приговор — сколько ему осталось

Предатели Победы: как Прибалтика, Украина и Молдавия растоптали 9 Мая

Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ