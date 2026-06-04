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04 июня 2026 в 16:35

В Польше могут пойти на радикальный шаг против Киева

Myśl Polska: Варшава может потребовать аудита помощи НАТО Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Польша может потребовать провести аудит помощи НАТО Украине на предстоящем саммите Альянса в Анкаре, пишет польское издание Myśl Polska. Как отмечает автор статьи, несмотря на то что Киев не является членом организации, его представители регулярно появляются на каждой встрече НАТО, рассчитывая получить очередные крупные суммы.

В публикации подчеркивается, что ситуация вряд ли изменится, если не найдется тот, кто потребует аудита расходов на оборонные, финансовые и гуманитарные цели. Саммит НАТО, по мнению автора, является идеальной площадкой для такого шага, поскольку там соберутся все ключевые игроки, способные повлиять на президента Украины Владимира Зеленского.

Издание отмечает, что с 2022 года НАТО передала Киеву $375 млрд без учета индивидуальных взносов стран-членов, а из европейских государств в распоряжение Киева поступило более €200 млрд «помощи». Автор также напомнил о коррупционном скандале на Украине с участием главы офиса президента Андрея Ермака.

Польша, как пишет издание, могла бы прямо спросить Зеленского, куда исчезли миллиарды и когда будет проведен аудит. На саммите в Анкаре президенту США Дональду Трампу, который, по мнению автора, устал от украинской темы, вновь придется выслушать Зеленского, и это была бы хорошая возможность потребовать отчета о потраченных средствах, что отвечало бы интересам Варшавы.

Ранее вице-маршал польского сейма Кшиштоф Босак раскритиковал Зеленского за присвоение центру ВСУ имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). По его словам, после такого необходимо блокировать вступление Украины в ЕС, прекратить оплату Starlink и выдачу кредитов.

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