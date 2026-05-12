Зеленский все: Мендель и Карлсон подписали приговор — сколько ему осталось

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель дала интервью Такеру Карлсону, в котором рассказала о наркозависимости Владимира Зеленского и его готовности «отдать» Донбасс. Параллельно Национальное антикоррупционное бюро страны предъявило обвинения экс-главе офиса главы государства Андрею Ермаку. Эксперты уверены: против Зеленского идет масштабная скоординированная кампания. Кто за ней стоит и какова ее цель — в материале NEWS.ru.

Что Мендель рассказала о Зеленском

На YouTube-канале журналиста Такера Карлсона вышло полуторачасовое интервью с Юлией Мендель, с 2019 по 2021 год занимавшей пост пресс-секретаря Владимира Зеленского. В беседе с американцем она назвала главу Украины «главным препятствием» для урегулирования конфликта с Россией.

По словам Мендель, Зеленский публично примеряет на себя образ «плюшевого медведя». Но как только выключаются софиты, он превращается в «разъяренного гризли и уничтожает всех вокруг». Бывшая сотрудница охарактеризовала президента как «нарцисса-параноика» и «истеричного актера», в игре которого нет смысла.

Мендель уверена: прекращение украинского конфликта для главы государства сродни политическому самоубийству, поэтому он будет затягивать боевые действия как можно дольше и использовать украинцев в качестве «расходного материала». При этом еще в 2022 году на переговорах в Стамбуле фактически было получено согласие Зеленского на вывод украинских войск из Донбасса, утверждает бывшая пресс-секретарь.

«А потом пришел [экс-премьер Британии] Борис Джонсон. Зеленскому пообещали оружие, влияние, славу — что он будет воевать с Россией и станет великим героем. Это все, чего он хочет. Ему плевать на людей. Ему важно оставаться у власти», — заявила Мендель.

Прокомментировала она и слухи о наркозависимости президента Украины. На вопрос Карлсона, наркоман ли Зеленский, Мендель ответила: «Это ни для кого не секрет».

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru обратил внимание на важный нюанс, который свидетельствует о том, кому могло быть выгодно скандальное интервью Мендель.

«Она рассказала это не кому-нибудь, а Такеру Карлсону. Это не просто известный журналист, а член команды президента США Дональда Трампа при всех имеющихся у него с главой Штатов разногласиях», — подчеркнул парламентарий.

Что известно об обысках у Андрея Ермака

Еще одним ударом для Зеленского и его окружения стали обыски в квартире экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака поздним вечером 11 мая. Позже стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили ему обвинения в отмывании около $10,5 млн на строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области. Вдобавок к обвинениям ведомства опубликовали еще одну порцию записей прослушки из квартиры другого соратника Зеленского — бизнесмена Тимура Миндича. На них Ермак обсуждал с дизайнером проект дома и схему легализации доходов, полученных незаконным путем.

Политолог Владимир Корнилов в разговоре с NEWS.ru напомнил, что публикация так называемых пленок Миндича началась еще осенью 2025 года. По его мнению, тогда же стартовала крупная скоординированная атака на президента Украины, главный заказчик которой — власти США.

«Тогда Штаты дали понять Зеленскому, что ему уже предъявляют черную метку. И поначалу он вроде бы понял, начал действовать в нужную американцам сторону, но потом опять посчитал, что, может быть, можно хамить. Почему-то подумал, что на этом все скандалы закончились. Сейчас ему просто показывают: это еще не все. Зеленского держат на поводке, и в любой момент этот поводок могут резко одернуть, превратив его в петлю на шее, в виселицу», — считает политолог.

Политолог, член Совета по правам человека при президенте РФ Богдан Безпалько допустил, что очередная волна атаки на Зеленского может быть связана с недавним заявлением Владимира Путина о грядущем завершении украинского конфликта.

«Зеленскому дали подзатыльник, мол, видишь, Путин готов мириться — так иди и мирись. Таким был посыл», — уверен собеседник NEWS.ru.

Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров и вовсе не исключает, что США здесь ни при чем, а против Зеленского ополчились европейские глобалисты.

«Под их влиянием появился новый центр силы — НАБУ и САП. Он контролируется той частью украинской элиты, которая оппонирует Зеленскому», — объяснил бывший нардеп.

Какое будущее ждет власти Украины

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что происходящие вокруг Зеленского события — недобрый знак для нынешнего украинского руководства.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков убежден: Вашингтон торопит Зеленского заключить мир с Россией, причем сразу по нескольким причинам. Так, американскому лидеру важны внешнеполитические успехи.

«С Гренландией и Ираном ничего не получилось, с Кубой тоже — режим не пал. „Поставить на место“ Китай не удалось. Введение пошлин как инструмента мгновенного обогащения Америки не сработал — госдолг США продолжает расти. Так пусть будет мир на Украине, обещанный еще в 2024 году», — пояснил эксперт.

По мнению Скорикова, Трампу важно показать свой «миротворческий гений» к выборам в конгресс, намеченным на ноябрь. А желательно и раньше — ведь в июле 2026 года Штаты будут праздновать 250-летие своей независимости.

«Положение Зеленского крайне тяжелое. Когда американцы надавили на него в первый раз, ему пришлось менять правительство и убирать Ермака. Теперь Ермака вообще могут сдать: предавать друзей президенту Украины не впервой. Хотя он может попытаться поторговаться с американцами, потянуть время», — предположил аналитик.

Скориков допускает, что в итоге Зеленскому все же удастся остаться у власти — для этого ему необходимо «пересидеть» Трампа.

«А сам президент США не решится оставить Украину без поддержки, отключив, скажем, „Старлинк“, перестав поставлять разведданные и продавать через европейцев американское оружие. Все-таки для США Россия — один из главных врагов, что бы они ни говорили», — полагает собеседник.

Вассерман считает, что все будет зависеть от того, как поведут себя украинские элиты — в особенности оппозиция, способная поддержать давление на Зеленского внутри страны.

«Им важно сделать Зеленского козлом отпущения. Чтобы после того, как тот уйдет, сказать: „Он виноват в загубленных жизнях и убитой экономике, а мы вообще ни при чем“. Но заключить мир с Украиной мы все равно сможем только одним способом — добившись ее полной капитуляции. Пока Украина существует, она продолжит воевать, потому что эта страна — „анти-Россия“», — заключил депутат.

