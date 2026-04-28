Зеленский объявил Нетаньяху зерновую войну: как его накажут Израиль с США

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Израилю санкциями за ввоз зерна из регионов, вошедших в состав России. При этом к антиизраильским мерам Киева может присоединиться Евросоюз: Брюссель считает, что Тель-Авив за счет этих поставок способствует обходу санкций против РФ. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, Зеленский многим рискует, вступая в конфронтацию с еврейским государством. Решится ли он на обострение и как его за это накажут — в материале NEWS.ru.

Почему Зеленский обиделся на Израиль

Глава Украины в своем Telegram-канале раскритиковал Израиль из-за поставок зерна из новых регионов РФ. Зеленский заявил, что Киев считает подобные грузы «украденными», и предупредил о «юридической ответственности» за их прием.

Накануне журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинский дипломатический источник написал, что вопросы у Киева вызывает российское судно Panoramits, идущее в Хайфу. При этом, по данным Равида, ранее Киев требовал от Тель-Авива не принимать другой балкер с аналогичным грузом из РФ.

«Честно говоря, это похоже на пощечину, учитывая стратегическую добрую волю, проявленную Украиной, — от признания Корпуса стражей Исламской революции террористами до криминализации антисемитизма», — подчеркнул источник Axios.

По словам Зеленского, Украина «сделала все необходимые шаги по дипломатическим каналам», чтобы исключить подобные инциденты. Однако Израиль не прислушался к требованиям, поэтому Киев подготовил пакет санкций — они охватят и тех, кто непосредственно участвует в перевозке зерна, и тех, кто получает от этого прибыль. Зеленский подчеркнул, что намерен скоординировать рестрикции с Европой.

Поставки зерна Фото: Shadati/ XinHua/Global Look Press

По данным Haaretz, в Брюсселе уже рассматривают возможность введения ограничительных мер против физических и юридических лиц из Израиля. Представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни заявил, что прием якобы «украденного» у Украины зерна расценивается европейскими властями как помощь России в обходе санкций и даже финансировании боевых действий на Украине.

«Мы готовы пресекать такие действия, внося в [санкционные] списки физических и юридических лиц в третьих странах, если это необходимо», — подчеркнул Эль Ануни.

Чего добивается Украина

В понедельник, 27 апреля, глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что в министерство вызвали посла Израиля для вручения ему ноты протеста из-за ситуации с зерном. В ответ министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар в соцсетях назвал все обвинения в адрес Тель-Авива голословными, а также напомнил Сибиге: отношения между странами не выстраиваются через интернет или СМИ.

«Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены. Вы даже не обратились за юридической помощью, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям», — подчеркнул он, обращаясь к Киеву.

Сейчас Израиль — один из самых активных импортеров российской пшеницы. Только с 1 по 20 марта 2026 года страна приобрела у РФ 91,5 тысячи тонн зерна. Федеральный центр «Агроэкспорт» сообщал, что в сезоне-2024/25 Тель-Авив закупил у Москвы 1,6 млн тонн пшеницы — это 89% от общего объема рынка ближневосточной страны.

Уборка урожая пшеницы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» член Общественной палаты РФ Георгий Федоров в беседе с NEWS.ru отметил, что факт сотрудничества России и Израиля будет и дальше вызывать острое недовольство у Зеленского. Однако на открытый конфликт с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху он вряд ли решится.

«Украина будет истерить, брыкаться, но на серьезный конфликт с Израилем не пойдет. У Зеленского уже плохие отношения с президентом США Дональдом Трампом. Если он поссорится еще и с его главным ближневосточным партнером Нетаньяху, ему не поздоровится», — уверен эксперт.

Однако директор Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин придерживается иного мнения.

«Трампу сейчас не до разборок между его младшими партнерами — он увяз в конфликте с Ираном. Поэтому партнеры вполне могут начать драться», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Что может предпринять Украина

Пока Киев утверждает, что намерен действовать исключительно в «дипломатическом» ключе. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты допускают, что Украина может применить более агрессивные методы — например, наносить удары по балкерам, доставляющим зерно в израильские порты, как это уже было с нефтяными танкерами.

«Украина совершенно спокойно била беспилотниками по Каспийскому нефтяному консорциуму, где часть акций принадлежит компаниям из США. Зеленского это не остановило», — напомнил Жарихин.

Кандидат политических наук элитолог Дмитрий Журавлев в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что Зеленский сейчас способен на все. В том числе на удары по судам с зерном.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Для него, похоже, уже нет никаких ограничений», — подчеркнул эксперт.

Если такие атаки последуют, полагает аналитик, Зеленскому придется «очень плохо».

«Израиль, конечно, Украине войну не объявит — он ответит асимметрично. Добрая половина мировой финансовой элиты — это, скажем так, люди, имеющие прямое отношение к Израилю. Им ничего не стоит притормозить очередной транш очередного кредита, проходящего через какой-нибудь банк», — указал Журавлев.

По этой причине, подчеркнул он, с Израилем предпочитают не конфликтовать даже президенты США.

«Если Зеленский с Нетаньяху всерьез войдет в клинч, то долго у власти киевский лидер не удержится. Израильтяне — люди прижимистые и обидчивые, никаких выпадов в свой адрес они не простят», — заключил элитолог.

