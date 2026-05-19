19 мая 2026 в 00:27

Трамп готовится к полномасштабному наступлению на Иран

Трамп приказал военным готовиться к атаке на Иран

Фото: Eric Lee — Pool via CNP/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп приказал военным подготовиться к полномасштабному наступлению на Иран. По его словам, операция может быть начата, в случае если сторонам не удастся достичь приемлемого соглашения, но конкретных сроков не назвал.

Я поручил им быть готовыми к началу полномасштабного наступления на Иран в любой момент, в случае если приемлемое соглашение не будет достигнуто, — написал он в соцсетях.

Ранее Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов американских вооруженных сил по Ирану. По его словам, такое решение было принято по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

До этого США выдвинули Ирану пять встречных условий, необходимых для продолжения процесса урегулирования двустороннего конфликта. Вашингтон отказался выплачивать Ирану какие-либо компенсации за ущерб, нанесенный в ходе бомбардировок.

В то же время пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Белый дом использует риторику нациста Йозефа Геббельса. По словам дипломата, это делается для дестабилизации Тегерана.

