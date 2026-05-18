Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 23:12

В США неизвестный открыл стрельбу в исламском центре

NBC 7: в исламском центре в Сан-Диего неизвестный открыл стрельбу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Неизвестный открыл стрельбу в исламском центре в США, сообщил телеканал NBC 7. Полиция города Сан-Диего отреагировала на сообщение о стрельбе и прибыла на место происшествия.

Сейчас там работают специалисты. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент нет. Также о происшествии высказался мэр города Тодд Глория. Он написал, что осведомлен о происходящем.

Ранее в турецком городе Мерсин неизвестный ворвался в один из ресторанов и открыл стрельбу по находившимся внутри людям, в результате чего четыре человека погибли и еще восемь получили ранения. После нападения подозреваемый скрылся на автомобиле.

До этого подросток случайно застрелил свою ровесницу во время домашней вечеринки. Инцидент произошел, когда четверо несовершеннолетних находились в жилом доме без присмотра со стороны взрослых. В разгар веселья друзья залезли в спальный шкаф. Случайно или нет, но они нашли заряженный пистолет, который хранила там мать жертвы.

США
происшествия
полиция
стрельба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕС возникли разногласия перед переговорами с Россией
«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение
Сексот КГБ и перебежчик: как русофоб Науседа настроил против себя Литву
Премьер Болгарии призвал Европу к переговорам с Россией
Объекты «Нафтогаза» повреждены под Днепропетровском
Адвокаты сына Астахова подали жалобу на его арест
Атака ВСУ на дом в Курской области закончилась трагедией
В США неизвестный открыл стрельбу в исламском центре
На Украине мобилизация в ВСУ дошла до психбольниц
Счета, элитная недвижимость: чем еще владеет «тайный миллиардер» Ермак
Трое украинцев отбили у сотрудников ТЦК мобилизованного под Одессой
Россиянина задержали на Пхукете с крупной партией наркотиков
Галкина приговорили к 19 годам лишения свободы
Власти Ирана прокомментировали слухи об инвалидности Хаменеи
Трамп отказался атаковать Иран
В Тверской области обломки беспилотника попали в крышу жилой многоэтажки
«Сиквел сказки»: Захарова высмеяла планы Литвы по минному полю у России
В Киеве мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома
Майская жара в Москве: где заниматься спортом, что есть и в чем спать
Стали известны детали «нефтяного аттракциона щедрости» от США
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.