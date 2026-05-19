В ЕС возникли разногласия перед переговорами с Россией Politico: в ЕС не смогли определить переговорщика для контактов с Москвой

Европейский союз столкнулся с проблемой при обсуждении возможных переговоров с Россией, передает Politico. Отмечается, что европейские лидеры не могут согласовать кандидатуру представителя для диалога с Москвой.

Главным препятствием стала неспособность стран ЕС договориться между собой, отметили в источнике. Подчеркивается, что именно внутренние разногласия мешают определить переговорщика.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил: Европа сама определит, кто будет посредником на возможных переговорах с РФ по ситуации на Украине. Он добавил, что «готовность к диалогу требует обоюдного желания сторон».

Также немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что европейские лидеры должны предоставить бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру мандат на ведение переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине. Главное сейчас, по мнению эксперта, — чтобы Берлин, Париж и Лондон согласились на такой шаг.