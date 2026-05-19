Россия выдала агреман новому послу Германии в Москве Клеменсу фон Гетце, рассказали «Известиям» в дипломатическом представительстве в Москве. Он вступит в должность ориентировочно в июле с согласия российской стороны.

Ранее в Евросоюзе запланировали ограничить срок пребывания российских дипломатов пятью годами. Данная мера может войти в 21-й пакет санкций против России. Инициатива пока находится на стадии разговоров.

До этого швейцарские власти изучали вариант ограничения срока пребывания российских дипломатов также пятью годами. После завершения этого периода сотрудник представительства уже не сможет продолжать работу в Европе.

В российском посольстве в Швейцарии между тем заявили, что Берну следует прекратить распространять необоснованные заявления, которые скорее похожи на теории заговора, чем на подтвержденные факты. В дипмиссии отметили, что швейцарские власти используют жесткую антироссийскую риторику для внутренних политических манипуляций.