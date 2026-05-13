Швейцарские власти изучают вариант ограничения срока пребывания российских дипломатов пятью годами, сообщил РИА Новости дипломатический источник. По его данным, после завершения этого периода сотрудник представительства уже не сможет продолжать работу на территории Европы.

Есть определенные признаки того, что они будут пытаться ограничивать работу дипломатов пятью годами. В ЕС это обсуждают, и швейцарцы эту идею поддерживают, — заявил источник.

Он также рассказал, что среди российских дипломатов уже фиксировался похожий случай. Несколько месяцев назад сотруднику, который проработал пять лет, отказали в продлении документов и предоставили месяц на подготовку к отъезду. По словам собеседника агентства, подобные решения принимаются в рамках визовой политики.

Ранее в российском посольстве в Швейцарии заявили, что Берну следует прекратить распространять необоснованные заявления, которые скорее похожи на теории заговора, чем на подтвержденные факты. В дипмиссии отметили, что швейцарские власти используют жесткую антироссийскую риторику для внутренних политических манипуляций.