День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 09:01

Швейцария собирается ввести жесткое ограничение для российских дипломатов

Швейцария планирует ограничить пятью годами срок пребывания дипломатов из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Швейцарские власти изучают вариант ограничения срока пребывания российских дипломатов пятью годами, сообщил РИА Новости дипломатический источник. По его данным, после завершения этого периода сотрудник представительства уже не сможет продолжать работу на территории Европы.

Есть определенные признаки того, что они будут пытаться ограничивать работу дипломатов пятью годами. В ЕС это обсуждают, и швейцарцы эту идею поддерживают, — заявил источник.

Он также рассказал, что среди российских дипломатов уже фиксировался похожий случай. Несколько месяцев назад сотруднику, который проработал пять лет, отказали в продлении документов и предоставили месяц на подготовку к отъезду. По словам собеседника агентства, подобные решения принимаются в рамках визовой политики.

Ранее в российском посольстве в Швейцарии заявили, что Берну следует прекратить распространять необоснованные заявления, которые скорее похожи на теории заговора, чем на подтвержденные факты. В дипмиссии отметили, что швейцарские власти используют жесткую антироссийскую риторику для внутренних политических манипуляций.

Европа
Швейцария
Россия
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЛНР подросток получил ранение живота и ключицы при атаке дрона ВСУ
Масштабный сбой зафиксирован в популярной нейросети
Суд дал 22 года россиянину за подготовку терактов против судей в Тамбове
Лавров раскрыл одну из задач агрессии против Ирана
Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
«На голову выше»: Лавров публично унизил Запад словами о пропаганде а СССР
Российские зенитчики сорвали масштабный налет дронов ВСУ
ВСУ попытались атаковать Астраханский газоперерабатывающий завод
Умер звезда фильма «Месть полудурков»
Лавров ответил на слухи об отказе Индии от российской нефти
«Кто ей это поручал?»: Захарова жестко поставила на место Каллас
«Дала пендель»: Захарова о словах Мендель против Зеленского
Песков одним словом ответил на вопрос о возможном визите Трампа в Москву
Японские застройщики указали на риски отрасли из-за Ирана
Летевшего из Дубая россиянина задержали с 330 бриллиантами в штанах
Сенатор раскрыл, какую стратегию Киев выбрал в ДНР
Растерзанный медведем священнослужитель оставил трогательное сообщение отцу
Россиянам начали предлагать «легкие деньги» через Telegram
Российские военные сбили дрон ВСУ, отвечающий за работу «ждунов» в зоне СВО
Проект Трампа в Австралии провалился спустя три месяца после запуска
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.