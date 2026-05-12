Российское посольство в Швейцарии призвало Берн прекратить публикацию беспочвенных заявлений, которые больше «напоминают теории заговора», чем реальные факты. Резкая антироссийская риторика используется швейцарскими властями для манипуляций внутри страны, отметили в пресс-службе представительства.

Призываем швейцарских официальных представителей отказаться в рамках внутриполитической дискуссии от беспочвенных, подпадающих под категорию «теории заговоров» выпадов в адрес России, — указали в посольстве.

В ведомстве добавили, что за обвинениями в «гибридных атаках» стоит стремление оправдать резкое увеличение военных расходов перед налогоплательщиками. Москва считает, что таким образом Берн пытается удовлетворить финансовые аппетиты военно-промышленного лобби, используя образ врага.

Поводом для резкой реакции послужил ежегодный отчет правительства конфедерации, в котором Россию обвинили в организации диверсий и кибератак в Европе. В документе утверждалось, что стратегические цели Москвы выходят за пределы Украины, а деятельность спецслужб якобы угрожает безопасности республики.

До этого в Совете безопасности РФ сообщили, что Литва продолжает наращивать военную мощь, создавая зону напряженности вблизи границ Калининградской области. Там уточнили, что Вильнюс, прикрываясь разговорами о «российской угрозе», заявляет, что вносит вклад в укрепление «восточного фланга НАТО».