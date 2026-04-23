Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 11:04

«Курс на милитаризацию»: Литва полезла на рожон у калининградских границ

Совбез РФ: Литва создает очаг напряженности у границ Калининградской области

Фото: Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Литва продолжает наращивать военную мощь, создавая зону напряженности вблизи границ Калининградской области, заявила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ. Там указали, что Вильнюс, прикрываясь разговорами о «российской угрозе», заявляет, что вносит вклад в укрепление «восточного фланга НАТО», передает РИА Новости.

Военно-политическое руководство Литвы <...>, прикрываясь риторикой о «российской угрозе», продолжает курс на дальнейшую милитаризацию страны под лозунгом внесения вклада в усиление «восточного фланга НАТО», создавая очаг напряженности у границ Калининградской области Российской Федерации, — говорится в заявлении.

В качестве подтверждения этих деструктивных процессов в Совбезе указали на недавнюю торжественную церемонию в городе Укмерге, где формируемой 1-й литовской дивизии было вручено боевое знамя.

Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов сообщил, что на территории страны выросло число военных учений стран НАТО. По словам дипломата, Альянс активно занимается отработкой различных провокационных сценариев вооруженного конфликта с Россией.

Власть
Литва
Калининградская область
Совбез РФ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.