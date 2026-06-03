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03 июня 2026 в 03:20

Врач развеяла популярный миф о коже и косметике

Дерматолог Осман: привыкание кожи к одному типу косметики является мифом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Утверждение, что кожа привыкает к одному типу косметики, является мифом, заявила NEWS.ru дерматолог-косметолог Мадина Осман. По ее словам, средство способно лишь достичь своей максимальной эффективности и поддерживать уже полученный результат.

Концепция «привыкания» кожи к косметике — это скорее бьюти-миф, чем научно обоснованный факт. В медицине термин «толерантность» применяется к лекарственным препаратам, которые со временем вызывают снижение реакции у организма. С косметикой ситуация принципиально иная. Активные компоненты не взаимодействуют с рецепторами кожи так же, как медикаменты. Когда мы используем увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой, происходит простой физико-химический процесс: молекулы кислоты притягивают и удерживают влагу в эпидермисе. Этот механизм работает одинаково эффективно как в первый, так и в сотый раз, — поделилась Осман.

Она подчеркнула, что результат от применения косметики заключается не в адаптации кожи, а в изменившихся условиях или достижении «плато эффективности». Например, по словам специалиста, зимой даже самый увлажняющий крем может показаться менее действенным из-за сухого воздуха и низких температур.

Еще один распространенный сценарий: человек использует сыворотку с витамином С для осветления пигментации. В первые недели пятна действительно становятся менее заметными, но затем прогресс замедляется. Это не признак «привыкания» кожи — просто средство достигло предела своей эффективности для данного случая. Дальнейшее применение будет просто поддерживать результат, — заключила Осман.

Ранее косметолог Нана Носарева заявила, что прием коллагена не убирает все морщины и не замедляет старение. По ее словам, он не восстанавливает суставы быстро и реклама, обещающая такие результаты, сильно преувеличена.

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