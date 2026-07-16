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16 июля 2026 в 06:24

Южная Корея поставила рекорд по поставке одного вида продукции в Россию

РИА Новости: Южная Корея в июне обновила рекорд по поставкам косметики в Россию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Поставки южнокорейской косметики в Россию в июне 2026 года выросли почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На данный момент они достигли исторического максимума, свидетельствуют данные корейской статистической службы, проанализированные РИА Новости.

В июне стоимость отправленной в РФ декоративной и уходовой косметики составила $48,8 млн (4,2 млрд рублей) — рекорд за всю историю торговых отношений двух стран. За месяц объем поставок увеличился в 1,5 раза, а в годовом исчислении — в 1,7 раза. Основной прирост обеспечила уходовая косметика: ее экспорт вырос до $46,6 млн (4 млрд руб, что составляет +43% за месяц, +80% за год).

Рекордные показатели зафиксированы и по отдельным категориям: средства для губ (+200% за месяц), для глаз (+180%), для маникюра (+28%). Небольшое падение показали только пудры (-3%).

По итогам июня Россия поднялась на пятое место среди крупнейших импортеров корейской косметики (месяцем ранее была восьмой, год назад — шестой). Лидируют США, Китай, Япония и Гонконг.

За первое полугодие 2026 года Южная Корея поставила в Россию косметики на $212,5 млн (18,3 млрд рублей). Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что закупки сладкой газировки из России Соединенными Штатами в мае достигли рекордного уровня почти в $500 тыс. (около 38 млн рублей). Это в 3,4 раза больше, чем в апреле.

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Южная Корея
косметика
поставки
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