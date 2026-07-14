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14 июля 2026 в 09:50

США рекордно нарастили закупки одного российского продукта

США закупили российскую газировку на рекордные $500 тыс.

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Закупки сладкой газировки из России Соединенными Штатами в мае достигли рекордного уровня почти в $500 тыс. (около 38 млн рублей), подсчитало РИА Новости на основе данных американской статистической службы. Это в 3,4 раза больше, чем в апреле.

Американские компании ввезли российских сладких газированных напитков на $491,5 тыс. Апрельский показатель составлял $144,9 тыс. (11 млн рублей).

Ранее данные американской таможни показали, что в апреле США нарастили поставки одежды в Россию вдвое, до $3,99 млн (287 млн рублей). При этом по сравнению с предыдущим месяцем стоимость экспорта снизилась на 17%.

Кроме того, глава Российского экспортного центра Вероника Никишина на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что РЭЦ планирует задействовать маркетплейсы Ozon и Wildberries для вывода российской продукции на иностранные рынки. В ходе беседы руководитель государства также поинтересовался развитием онлайн-торговли компаний из РФ.

США
Россия
импорт
газировка
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