Путину доложили, как отечественные товары продвигаются за рубежом РЭЦ намерен продвигать российские товары за рубежом через Ozon и Wildberries

Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) намерен использовать маркетплейсы Ozon и Wildberries для продвижения отечественных товаров на зарубежных рынках, заявила глава центра Вероника Никишина на встрече с президентом Владимиром Путиным. Кроме того, в ходе беседы российский лидер поинтересовался развитием онлайн-торговли отечественных компаний, передает пресс-служба Кремля.

Мы популяризируем и продвигаем на экспорт нашу продукцию вместе с нашими торговыми площадками. У нас большие планы по продвижению на рынки других стран и с Wildberries, и с Ozon, поэтому мы и российскую продукцию продвигаем, и российские электронные торговые площадки. И действительно, платформизацию и все эффекты для экспортеров мы ощущаем в полной мере, — подчеркнула Никишина.

Она добавила, что сейчас на зарубежных площадках работают 50 российских магазинов. При этом РЭЦ активно сотрудничает с отечественными электронными торговыми площадками.

Ранее стало известно, что с 1 октября маркетплейсы начнут проверять товары, подлежащие обязательной маркировке. Соответствующие правила были утверждены постановлением правительства России. На проведение проверки товаров будет отводиться три рабочих дня.