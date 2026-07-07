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07 июля 2026 в 16:44

Путину доложили, как отечественные товары продвигаются за рубежом

РЭЦ намерен продвигать российские товары за рубежом через Ozon и Wildberries

Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Фото: kremlin.ru
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Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) намерен использовать маркетплейсы Ozon и Wildberries для продвижения отечественных товаров на зарубежных рынках, заявила глава центра Вероника Никишина на встрече с президентом Владимиром Путиным. Кроме того, в ходе беседы российский лидер поинтересовался развитием онлайн-торговли отечественных компаний, передает пресс-служба Кремля.

Мы популяризируем и продвигаем на экспорт нашу продукцию вместе с нашими торговыми площадками. У нас большие планы по продвижению на рынки других стран и с Wildberries, и с Ozon, поэтому мы и российскую продукцию продвигаем, и российские электронные торговые площадки. И действительно, платформизацию и все эффекты для экспортеров мы ощущаем в полной мере, — подчеркнула Никишина.

Она добавила, что сейчас на зарубежных площадках работают 50 российских магазинов. При этом РЭЦ активно сотрудничает с отечественными электронными торговыми площадками.

Ранее стало известно, что с 1 октября маркетплейсы начнут проверять товары, подлежащие обязательной маркировке. Соответствующие правила были утверждены постановлением правительства России. На проведение проверки товаров будет отводиться три рабочих дня.

Экономика
Кремль
Владимир Путин
маркетплейсы
Ozon
Wildberries
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