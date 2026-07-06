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06 июля 2026 в 12:34

В ГД ответили, как маркетплейсы будут проверять карточки товаров с октября

Депутат Говырин: маркетплейсы будут проверять подлежащие маркировке товары

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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С 1 октября маркетплейсы начнут проверять подлежащие маркировке товары, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от партии «Единая Россия» Алексей Говырин. По его словам, новые правила утвердили постановлением правительства России. Парламентарий отметил, что на проверку будет отводиться три рабочих дня.

С 1 октября начинают действовать правила проверки товарных карточек на маркетплейсах, утвержденные постановлением правительства РФ. Площадка запросит у продавца код товара: 10 знаков по ТН ВЭД ЕАЭС либо 9 знаков по ОКПД 2. Если код указывает на продукцию, которая, в частности, подлежит маркировке, обязательному подтверждению соответствия или государственной регистрации, маркетплейс проведет специальные проверки по государственным реестрам. На них отводится три рабочих дня с момента, когда продавец передал нужные сведения, — пояснил Говырин.

Он подчеркнул, что для карточек, загруженных до вступления новых норм в силу, установлен отдельный переходный период. По словам депутата, их необходимо проверить вплоть до конца марта следующего года.

Если хотя бы одна проверка не дала положительного результата либо выяснилось, что товар изъят из оборота, карточку размещать запрещено. Продавца известят выбранным им способом. Проверять придется и уже опубликованные карточки, не реже одного раза в 10 рабочих дней. Если продавец меняет отдельные сведения, размещение приостановят до новой проверки. Карточки, появившиеся до 1 октября, площадки обязаны проверить до 29 марта 2027 года. А с 1 марта 2027 года заработает механизм подтверждения права на товарный знак через госреестр. После успешной проверки изображение знака появится в карточке товара, — заключил Говырин.

Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что правительство утвердило единый механизм проверки карточек товаров на маркетплейсах, обязывающий площадки сверять информацию с 12 государственными реестрами перед публикацией. Новые правила, разработанные Минэкономразвития, в первую очередь затронут категории продукции, от которых зависят безопасность и здоровье граждан.

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Россия
Алексей Говырин
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