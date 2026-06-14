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14 июня 2026 в 09:48

США вдвое нарастили экспорт в Россию одного типа товаров

США в два раза увеличили экспорт одежды в Россию в апреле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США в два раза увеличили экспорт одежды в Россию в апреле, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни. Уточняется, что объем поставок составил $3,99 млн (287 млн рублей). При этом в месячном выражении стоимость этого экспорта упала на 17%.

Больше всего США экспортировали в Россию предметы женской одежды: костюмы, пиджаки, платья, юбки и комбинезоны. Кроме того, увеличились поставки футболок, маек и фуфаек. Также в РФ поставлялась обувь из Соединенных Штатов. Их экспорт в годовом выражении вырос в 1,7 раза.

Ранее стало известно, что поставки российской нефти в Индию в апреле выросли почти до 38%. Этот показатель стал самым высоким за последние 11 месяцев. Отмечается, что текущие объемы поставок сырья из РФ составляют 34,3% от всей импортируемой Индией за рубежом нефти. Журналисты указали, что благодаря экспорту российского топлива Нью-Дели компенсирует падение поставок с Ближнего Востока.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия продолжает обсуждать поставки газа в Узбекистан и Казахстан. По его словам, Москва также ожидает роста добычи и экспорта энергоносителя в текущем году.

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