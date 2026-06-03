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03 июня 2026 в 03:24

Иран атаковал базу США в Бахрейне

КСИР сообщил об атаке на штаб Пятого флота ВМС США

Фото: Li Rui/Global Look Press
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Корпус стражей Исламской революции заявил о нанесении ракетных и беспилотных ударов по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне, передает агентство ISNA со ссылкой на заявление КСИР. Также они атаковали американскую базу в одной из стран региона в ответ на удары США по военному объекту Ирана на острове Кешм.

В КСИР также сообщили об атаке на судно, связанное с США. Этот удар стал ответом на атаку по иранскому нефтяному танкеру в районе Ормузского пролива.

Ранее американские военные нанесли удар по наземному пункту управления на иранском острове Кешм, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ). По их словам, они действовали после перехвата ракет и беспилотников.

До этого сообщалось, что пилот истребителя F-15E мог дважды быть сбит в ходе одного и того же конфликта между США и Ираном. Отмечалось, что источники проекта называют произошедшее уникальным эпизодом для авиации Соединенных Штатов.

В то же время стало известно, что американский истребитель F-15E Strike Eagle, уничтоженный в Иране в апреле, мог быть поражен с помощью китайского переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). США продолжают расследование, поэтому эти данные пока предварительные.

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