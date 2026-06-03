В Мичуринске оценили последствия атаки украинских БПЛА Первышов: в Мичуринске в результате атаки БПЛА повреждены дом и школа искусств

В ночь на 3 июня Мичуринск подвергся атаке беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале. В результате падения БПЛА повреждения получили многоквартирный дом, библиотека, школа искусств и хозяйственные постройки промышленного предприятия.

В результате падения беспилотников ВСУ пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых выбиты стекла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. Пострадавших нет, — написал Первышов.

Пострадавших в результате происшествия нет, подчеркнул губернатор. Глава региона также напомнил о запрете на публикацию сведений, фото и видео, связанных с последствиями атак БПЛА и работой систем ПВО.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил: силы противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника над территорией региона. По его словам, работа по отражению воздушной атаки продолжается.

До этого в оперштабе Белгородской области рассказали, что мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.