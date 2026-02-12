В Госдуме объяснили, как предотвратить удары ВСУ по российским объектам Депутат Журавлев заявил о необходимости наносить превентивные удары по ВСУ

Чтобы России избегать чувствительных ударов, необходимо действовать первыми и не давать противнику возможности для нанесения атак, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментируя удар по Мичуринску, он отметил важность нанесения превентивных ударов по противнику.

Чтобы не получать чувствительных ударов, таких, как по Мичуринску, надо просто, как в когда-то в питерской подворотне, бить первым. Превентивные налеты на все, что имеет хоть какое-то отношение к военной индустрии противника — таким должен быть путь, ведущий к Победе и, соответственно, к безопасности наших граждан, — сказал Журавлев.

Ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщил в Telegram-канале, что ВСУ атаковали Мичуринск, в результате двое человек получили ранения, был поврежден учебный корпус Промышленно-технологического колледжа.

Кроме того, оказались повреждены несколько зданий, а также загорелся магазин «Магнит». По предварительным данным, в результате налета БПЛА двое человек получили ранения.