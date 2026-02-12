Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 13:31

В Госдуме объяснили, как предотвратить удары ВСУ по российским объектам

Депутат Журавлев заявил о необходимости наносить превентивные удары по ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтобы России избегать чувствительных ударов, необходимо действовать первыми и не давать противнику возможности для нанесения атак, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментируя удар по Мичуринску, он отметил важность нанесения превентивных ударов по противнику.

Чтобы не получать чувствительных ударов, таких, как по Мичуринску, надо просто, как в когда-то в питерской подворотне, бить первым. Превентивные налеты на все, что имеет хоть какое-то отношение к военной индустрии противника — таким должен быть путь, ведущий к Победе и, соответственно, к безопасности наших граждан, — сказал Журавлев.

Ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщил в Telegram-канале, что ВСУ атаковали Мичуринск, в результате двое человек получили ранения, был поврежден учебный корпус Промышленно-технологического колледжа.

Кроме того, оказались повреждены несколько зданий, а также загорелся магазин «Магнит». По предварительным данным, в результате налета БПЛА двое человек получили ранения.

ВСУ
Мичуринск
Госдума
СВО
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актер Смолкин оценил выступление сына на Олимпиаде-2026
«По-доброму высмеивал»: Барщевский рассказал, каким запомнил Падву
Врач раскрыл, в каком возрасте можно делать лазерную коррекцию зрения
Американский эсминец протаранил корабль снабжения ВМС США
Политолог ответил, что будет с Советом мира без участия России
Стало известно, почему Запад ни за что не отдаст России Одессу и Харьков
В Петербурге мать-сектантка могла похитить собственных дочерей
Политолог объяснил, почему Макрон хочет помирить Европу с Россией
В европейской стране задумались об ограничении численности населения
Захарова констатировала, что отношения с Японией достигли точки невозврата
Рябков ответил на вопрос о сроках и месте следующей встречи по Украине
Арестованного главу ГК «Ташир» выдвинули кандидатом в премьеры Армении
Суд Забайкалья взыскал с рыбака-браконьера свыше 500 тыс. рублей
Рябков раскрыл преимущества площадки Абу-Даби для переговоров по Украине
Нейросеть выучила «русский матерный» после месяца работы в сфере ЖКХ
В ЦБ объяснили появление странного поста в Telegram с набором букв
В США серийный убийца расстрелял выходцев из России и Украины
Стропальщик в Улан-Удэ похитил 50 кг лома и меди с предприятия
Американист объяснил, почему Россия решила пропустить заседание Совета мира
Школьница залезла с телефоном в ванну и чуть не погибла
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.