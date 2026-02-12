Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 09:45

В Мичуринске отменили уроки в школах после налета БПЛА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Все школы Мичуринска в Тамбовской области отменили занятия после атаки беспилотников в ночь на 12 февраля, написал в Telegram-канале глава администрации города Максим Харников. По его словам, в результате атаки ВСУ на объектах инфраструктуры произошли возгорания.

Несколько беспилотников повредили объекты инфраструктуры города, есть возгорания. Оперативные и специальные службы работают на месте. В связи с произошедшим принято решение об отмене учебных занятий в школах города 12 февраля, — говорится в сообщении.

Ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что при атаке на Мичуринск был поврежден учебный корпус Промышленно-технологического колледжа. По его словам, в учебных мастерских произошло возгорание.

Кроме того, в Мичуринске повреждены несколько зданий, а также загорелся магазин «Магнит». По предварительным данным, в результате налета БПЛА двое человек получили ранения.

До этого на заводе в южной части Волгограда начался пожар в результате атаки беспилотников ВСУ. По словам губернатора региона Андрея Бочарова, никто не пострадал.

