На юге Волгограда загорелся завод после атаки украинских БПЛА Бочаров: в результате атаки беспилотников ВСУ в Волгограде загорелся завод

На заводе в южной части Волгограда начался пожар в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале областной администрации. По предварительной информации, никто не пострадал.

Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Волгоградской области. В Волжском зафиксированы повреждения <…>, а также возгорание на территории завода на юге Волгограда. По предварительным данным, пострадавших нет, — написал Бочаров.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ провели массированный ракетный обстрел Белгорода. Он заявил, что противник выпустил по городу десять ракет. В результате атаки пострадали по меньшей мере два мирных жителя. Им оказали медицинскую помощь.

До этого жители Знаменского (входит в Карасунский внутригородской округ в рамках городского округа Краснодара) нашли фрагмент беспилотника на улице сразу после громкого взрыва в небе. Также местные жители пожаловались на запах керосина.