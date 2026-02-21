Аэропорт Волгограда ввел экстренные ограничения

Аэропорт Волгограда временно прекратил работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь агентства — советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко. По его информации, он не принимает и не выпускает самолеты гражданской авиации. О возобновлении работы воздушной гавани в соответствии с действующим график будет сообщено особо.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее стало известно, что Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево), Ижевска, Оренбурга, Самары (Курумоч), Перми (Большое Савино), Чебоксар. Воздушные гавани приостановили работу поздним вечером 20 февраля в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

До этого источник в авиадиспетчерских кругах прокомментировал публикации СМИ о том, что границу РФ якобы пересек неизвестный борт, прибывший из США. Предварительно, это был лайнер президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Однако, по некоторым данным, неопознанных пассажирских самолетов в воздушном пространстве России за сутки не фиксировалось.