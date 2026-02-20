Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 15:01

Появилась официальная информация о таинственном самолете над Россией

Авиадиспетчер подтвердил, что неизвестный борт над Россией принадлежит Мирзиёеву

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Неопознанных пассажирских самолетов в воздушном пространстве России за сутки не фиксировалось, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах. Он прокомментировал публикации СМИ, что границу РФ якобы пересек неизвестный борт, прибывший из США. Предварительно, это был лайнер президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Никаких неопознанных пассажирских самолетов не фиксировалось, — объяснил источник.

Ранее появилась информация, что самолет, который пересек территорию России с севера на юг и приземлился в Ташкенте, принадлежит президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву. Воздушное судно вылетело с авиабазы «Эндрюс» 19 февраля в 14:12 по местному времени. Посадка в Ташкенте была совершена 20 февраля в 12:13 по местному времени.

До этого СМИ сообщили, что маршрут Boeing 787-8 Dreamliner пролегал над Гренландией. Затем лайнер якобы вошел в воздушное пространство России. Граница была пересечена сначала в Мурманской, а затем в Оренбургской области. После этого борт направился в сторону Казахстана.

самолеты
Россия
Узбекистан
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Музей истории ГУЛАГа станет Музеем памяти: что известно, кто возглавит
Соцсеть X обжаловала штраф Еврокомиссии в €120 млн за нарушение DSA
Трамп отправил авианосец Gerald Ford к Ирану вопреки риску смертей в ВС
Появились новые подробности исчезновения вертолета с людьми
В Германии рассказали, как Трамп и Мерц относятся друг к другу
Властям России пообещали астрономические доходы за легализацию одного рынка
В стране Юго-Восточной Азии подготовили аэропорты к вспышке вируса Нипах
Психиатр раскрыл, почему прием антидепрессантов вреден без назначения врача
В Европе запустят проект, в котором учтут уроки конфликта на Украине
Дерматолог назвала простой способ ухода за кожей для мужчин
Названа главная опасность умных пылесосов, о которой многие не знают
Суд определил наказание для экс-главы курской корпорации развития
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА
Три дочки и ни одного сына: муж расправился с женой из-за любовницы
Цены на яйца взлетели во Франции из-за небывалого дефицита
Новозеландский спортсмен госпитализирован после падения на Олимпиаде
В Москве зафиксировали рекордную высоту снежного покрова
SHAMAN раскрыл, на что его вдохновил лед Байкала
Зеленский обратился к Японии с одним предложением
Боец ВС России сравнил натовское оружие и сделал печальные для ВСУ выводы
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.