Появилась официальная информация о таинственном самолете над Россией Авиадиспетчер подтвердил, что неизвестный борт над Россией принадлежит Мирзиёеву

Неопознанных пассажирских самолетов в воздушном пространстве России за сутки не фиксировалось, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах. Он прокомментировал публикации СМИ, что границу РФ якобы пересек неизвестный борт, прибывший из США. Предварительно, это был лайнер президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Никаких неопознанных пассажирских самолетов не фиксировалось, — объяснил источник.

Ранее появилась информация, что самолет, который пересек территорию России с севера на юг и приземлился в Ташкенте, принадлежит президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву. Воздушное судно вылетело с авиабазы «Эндрюс» 19 февраля в 14:12 по местному времени. Посадка в Ташкенте была совершена 20 февраля в 12:13 по местному времени.

До этого СМИ сообщили, что маршрут Boeing 787-8 Dreamliner пролегал над Гренландией. Затем лайнер якобы вошел в воздушное пространство России. Граница была пересечена сначала в Мурманской, а затем в Оренбургской области. После этого борт направился в сторону Казахстана.