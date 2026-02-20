Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 13:48

Стало известно, кто находился на борту таинственного Boeing 787

FlightAware: летевший из США неизвестный лайнер оказался самолетом Мирзиеева

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Таинственный самолет, который пересек территорию России с севера на юг и приземлился в Ташкенте, оказался президентским бортом главы Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщает онлайн-сервис FlightAware. Воздушное судно вылетело с авиабазы «Эндрюс» 19 февраля в 14:12 по местному времени. Посадка в Ташкенте была совершена 20 февраля в 12:13 по местному времени.

Визит Мирзиеева в Вашингтон был приурочен к участию в первом заседании «Совета мира» по сектору Газа, которое проходило с 17 по 19 февраля. Пресс-служба узбекского лидера сообщила минувшей ночью, что по окончании всех запланированных мероприятий он вылетел на родину.

До этого СМИ обратили внимание на неопознанный борт. Ссылаясь на данные Flightradar24, они сообщили, что Boeing 787-8 Dreamliner вылетел с базы под Вашингтоном. Его маршрут пролегал над Гренландией. Затем лайнер вошел в воздушное пространство России. Граница была пересечена сначала в Мурманской, а затем в Оренбургской области. После этого борт направился в сторону Казахстана.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево пассажирский Boeing благополучно совершил посадку. В ходе полета на лобовом стекле воздушного судна образовалась трещина. На борту лайнера находилось 186 пассажиров и шесть членов экипажа. Иные обстоятельства инцидента не уточняются.

Шавкат Мирзиёев
политика
полеты
самолеты
Boeing
