Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 16:38

Стало известно решение суда по родственникам террориста из «Крокуса»

Адвокат Готье: суд не стал лишать гражданства родных террориста из «Крокуса»

Исроил Исломов Исроил Исломов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Второй Западный окружной военный суд не стал лишать российского гражданства родственников исполнителя теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил адвокат потерпевших Даниэль Готье. По его словам, которые приводит ТАСС, в миграционную службу не передадут соответствующий запрос.

[Тройка судей] не будет передавать соответствующую информацию в миграционную службу, и этот вопрос не будет рассматриваться, — рассказал Готье.

Готье отметил, что суд не будет лишать гражданства сыновей Исроила Исломова — Диловара и Аминчона. Сам Исломов и его сыновья были осуждены на 19 лет и 11 месяцев лишения свободы. Следствие установило, что они передавали исполнителям теракта денежные средства, а также обеспечили их квартирой и транспортом.

Представитель потерпевших по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Людмила Айвар ранее заявила, что считает необходимым отменить мораторий на смертную казнь. По ее словам, высшую меру наказания следует применять по отношению к организаторам таких крупных терактов.

Россия
Москва
суды
теракты
Крокус Сити Холл
террористы
гражданство
родственники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В НАТО раскрыли, когда Европа сможет перевооружиться
Военный эксперт назвал главную задачу ВС РФ до лета 2026
«Приготовьте стакан воды и грызите!»: Малышева о перце чили и уринотерапии
«Серьезные проблемы»: военэксперт об ухудшении положения Украины
Легендарный футболист «Спартака» дал прогноз на матч с «Зенитом» в РПЛ
Ситуация в Дубае 12 марта: что с туристами из России, бегство капиталов
Первая акция против командира ВСУ развернулась в Киеве
Американский авианосец заполыхал в Красном море
«Убить вместе с детьми»: Украина угрожает Орбану, при чем тут «Дружба»
Хуснуллин обнародовал критические цифры по ЖКХ в России
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло в Приангарье
В Минобороны сообщили об ударе ВСУ по больнице, где спали 130 пациентов
Россия осудила атаку ВСУ на больницу в ДНР
ПВО сработала над приграничным регионом России
Южная Корея взялась за расследование поставок люксовых авто в Россию
Смерть в сарае для скота: беременная дочь просила у мамы забрать ее от мужа
В Сумской области ликвидировали высокопоставленных офицеров логистики ВСУ
Журналистка объяснила, почему держала в тайне беременность Кейт Миддлтон
Психолог объяснил, почему некоторые сталкиваются с весенней хандрой
Ближневосточный конфликт ударил по производству полупроводников
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.