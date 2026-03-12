Стало известно решение суда по родственникам террориста из «Крокуса» Адвокат Готье: суд не стал лишать гражданства родных террориста из «Крокуса»

Второй Западный окружной военный суд не стал лишать российского гражданства родственников исполнителя теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил адвокат потерпевших Даниэль Готье. По его словам, которые приводит ТАСС, в миграционную службу не передадут соответствующий запрос.

[Тройка судей] не будет передавать соответствующую информацию в миграционную службу, и этот вопрос не будет рассматриваться, — рассказал Готье.

Готье отметил, что суд не будет лишать гражданства сыновей Исроила Исломова — Диловара и Аминчона. Сам Исломов и его сыновья были осуждены на 19 лет и 11 месяцев лишения свободы. Следствие установило, что они передавали исполнителям теракта денежные средства, а также обеспечили их квартирой и транспортом.

Представитель потерпевших по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Людмила Айвар ранее заявила, что считает необходимым отменить мораторий на смертную казнь. По ее словам, высшую меру наказания следует применять по отношению к организаторам таких крупных терактов.