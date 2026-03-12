Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 16:13

Появились подробности о спасшей людей в «Крокусе» паре гардеробщиков

Спасшая десятки людей в «Крокусе» пара гардеробщиков состоит в отношениях

Здание концертного зала «Крокус Сити Холл» после пожара Здание концертного зала «Крокус Сити Холл» после пожара Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Двое гардеробщиков из «Крокуса», которые проявили себя во время теракта, спасая зрителей, сейчас продолжают строить совместную жизнь, передает Telegram-канал SHOT. После произошедшего Александр Журик и Елизавета Терехова начали обучение в университетах и полностью посвятили себя учебе.

Юноша получает образование инженера-конструктора и в будущем хочет заниматься проектированием автомобилей. После теракта у него начались проблемы со сном, и он обращался к психологу. Сейчас его состояние улучшилось.

Девушка осваивает профессию графического дизайнера. В роковой день она впервые выполняла обязанности на входе в зал. Несмотря на это, ей удалось быстро оценить ситуацию и вывести из здания множество людей. После происшествия у Елизаветы наблюдались слуховые галлюцинации, однако в настоящее время она полностью восстановилась.

В 2024 году, когда обоим было по 16 лет, они вместе устроились на работу в «Крокус». В сентябре этого года исполнится три года с начала их отношений.

В четверг, 12 марта, Второй Западный окружной военный суд огласил приговоры террористам и их соучастникам. Большинство осужденных приговорены к пожизненному лишению свободы. Лидер группировки Шамсидин Фаридуни проведет первые 18 лет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.

Крокус Сити Холл
подростки
пары
гардероб
спасение
