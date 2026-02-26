Прохожие чудом спасли выпавшего из окна мальчика в Петербурге

Двухлетний ребенок выпал из окна 10-этажного жилого дома в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «78». По его информации, ребенка спасли случайные прохожие, однако он все же получил травмы. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Предполагается, что ребенок находился дома на Богатырском проспекте без присмотра и сумел самостоятельно открыть окно. После этого он не удержался и выпал, однако его сумели поймать очевидцы. Прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося, проводится проверка.

Это уже второй случай чудесного спасения выпавшего из окна ребенка в Петербурге. Ранее дворник Хайрулло Ибадуллаев поймал мальчика и получил перелом руки. Однако, несмотря на травму, он все равно вышел на работу, чтобы очистить дворы от снегопада.

Позднее губернатор Северной столицы Александр Беглов наградил дворника-героя, вручив ему именные часы в знак признания. Кроме того, его наградили премией имени Тиграна Кеосаяна. Размер выплаты составит 1 млн рублей, рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.