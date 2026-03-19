Гладков: отключения интернета создают угрозу жителям приграничных районов

Отключения интернета в Белгородской области создают прямую угрозу жителям приграничных районов, заявил губернатор Вячеслав Гладков во время прямой линии. По его словам, проблемы с доступом возникают даже в отношении сайтов из «белого списка».

Ситуация крайне сложная. Мы все понимаем, что отключение мобильного интернета происходит из-за угрозы атак со стороны ВСУ. С другой стороны, я абсолютно согласен, что для жителей приграничья отсутствие информации — это еще большая угроза, которая может привести и приводит, к сожалению, достаточно часто к смерти, к ранениям и разрушениям, — отметил Гладков.

По словам губернатора, власти региона добиваются бесперебойной работы национального мессенджера MAX и других систем оповещения. Он отметил, что федеральный центр слышит эти запросы и старается помогать в решении проблем.

Ранее группа депутатов от фракции КПРФ направила обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением обязать сотовых операторов сообщать абонентам причины и сроки отключения мобильного интернета. Парламентарии предлагают внедрить механизм обязательного информирования через СМС, чтобы россияне понимали, когда и почему введены ограничения, а также знали, когда связь восстановится.