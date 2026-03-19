Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 14:23

Гладков: отключения интернета создают угрозу жителям приграничных районов

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Отключения интернета в Белгородской области создают прямую угрозу жителям приграничных районов, заявил губернатор Вячеслав Гладков во время прямой линии. По его словам, проблемы с доступом возникают даже в отношении сайтов из «белого списка».

Ситуация крайне сложная. Мы все понимаем, что отключение мобильного интернета происходит из-за угрозы атак со стороны ВСУ. С другой стороны, я абсолютно согласен, что для жителей приграничья отсутствие информации — это еще большая угроза, которая может привести и приводит, к сожалению, достаточно часто к смерти, к ранениям и разрушениям, — отметил Гладков.

По словам губернатора, власти региона добиваются бесперебойной работы национального мессенджера MAX и других систем оповещения. Он отметил, что федеральный центр слышит эти запросы и старается помогать в решении проблем.

Ранее группа депутатов от фракции КПРФ направила обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением обязать сотовых операторов сообщать абонентам причины и сроки отключения мобильного интернета. Парламентарии предлагают внедрить механизм обязательного информирования через СМС, чтобы россияне понимали, когда и почему введены ограничения, а также знали, когда связь восстановится.

Россия
Белгородская область
Вячеслав Гладков
отключения
интернет
угрозы
приграничные районы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры с моментом удара по журналистам RT в Ливане
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 марта, фото, видео
На Международном транспортно-логистическом форуме обсудят цифровизацию
Президент Ирана может уйти в отставку из-за злости на КСИР
Макрон выступил со срочным призывом по войне на Ближнем Востоке
Что известно о новых деталях операции "Поток"
Возвращение «Склифосовского», кризис Цыганова: что смотреть на неделе
Сотрудники ТЦК «мобилизовали» гуся
Выяснились подробности личной жизни убитого в Ленобласти юноши
«Случайным назвать нельзя»: Захарова об ударе по журналистам RT в Ливане
В поселке под Солнечногорском реконструировали станцию обезжелезивания
Как близкие актера Ершова поступили с его телом после панихиды
Врач назвала основную причину весенней хандры
Известного правозащитника-иноагента объявили в розыск
Россиянин попал на операционный стол со слоном и ферзем в заднем проходе
Иран устроил «огненный дождь» для стратегически важных объектов Израиля
Онищенко рассказал, какие вирусы сейчас преобладают в России
Полотенца как часть интерьера: как правильно сочетать цвет и фактуру
Пьяный дебошир разбил протезом стекло машины скорой помощи
Профессор из США раскрыл смысл подачи ударов по Ирану через видеоигры
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.