Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 июня: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 июня: где сбои в России

Сегодня, 8 июня, мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 8 июня

Ежедневно россияне оставляют множество жалоб на мониторинговом сайте «Сбой.рф» о неполадках в работе мобильного интернета. В сообщениях утверждается, что не работают онлайн-сервисы, мессенджеры, не прогружаются сайты.

Мобильный интернет не работает сегодня, 8 июня, в сетях операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Общее число жалоб составляет более полутора сотен на момент публикации.

В списках регионов отмечаются Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, Нижегородская, Новосибирская, Тверская, Ульяновская, Белгородская, Калужская, Ярославская, Оренбургская, Самарская, Смоленская, Иркутская, Омская, Калининградская, Кировская области, Татарстан, Башкирия, Чувашия, Алтай, Кузбасс, Приморский, Ставропольский, Хабаровский, Краснодарский, Забайкальский, Красноярский края.

Почему не работает мобильный интернет 8 июня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мобильный интернет отключают по необходимости для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

По словам президента России Владимира Путина, проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз. Российский лидер добавил: «Нечасто, но, к сожалению, такое происходит».

«Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем», — сказал российский лидер.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отмечал, что ограничения могут применяться не только в связи с атакой беспилотников, но и с другими угрозами безопасности, которые поступают спецслужбам по специальным каналам.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с NEWS.ru объяснил, что при совершении терактов часто используются системы дистанционного управления, а каналом связи являются мобильный интернет и сотовая связь. В связи с этим отключения мобильного интернета могут наблюдаться при наличии оперативной информации о готовящихся атаках.

Что делать при отключении мобильного интернета

Чтобы оставаться на связи во время ограничений мобильного интернета, россияне могут подключиться к доступным точкам Wi-Fi. Кроме того, продолжают функционировать голосовая связь, СМС-сообщения, а также приложения, сервисы и сайты из белого списка.

В частности, туда входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», национальный мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры, сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ), сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи и другие.

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