21 мая 2026 в 19:49

«Решение будет»: Гладков высказался о новом месте работы

Гладков заявил, что пока не готов говорить о новом месте работы

Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru
Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пока не готов говорить о новом месте работы, передает журналист LIFE.ru Александр Юнашев в своем Telegram-канале. Президент России Владимир Путин 13 мая принял отставку Гладкова по собственному желанию, врио губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев.

Решение будет — и его озвучат, пока сказать ничего не могу, — сказал Гладков.

Ранее сообщалось, что Гладков может занять должность посла России в Абхазии, назначение могут утвердить в ближайшее время. По информации РБК, чиновнику было предложено несколько вариантов продолжения карьеры. В том числе рассматривалось его назначение на пост заместителя министра экономразвития.

До этого Гладков поблагодарил всех, с кем работал на посту руководителя региона, отметив, что поддержка коллег придавала ему дополнительные силы и энергию. Особые слова благодарности бывший губернатор выразил Путину за постоянное внимание, помощь и поддержку. По его словам, принятые решения не только способствовали развитию региона, но и помогают области достойно проходить испытания в условиях крайне сложной оперативной обстановки.

