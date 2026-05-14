«Каждому из вас»: Гладков опубликовал трогательный прощальный пост Гладков поблагодарил всех, с кем работал на посту губернатора

Экс-губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил всех, с кем ему довелось трудиться на посту руководителя региона. В своем канале в МАКСе он отметил, что поддержка каждого из коллег придавала ему дополнительную энергию и силы для решения многочисленных возникающих проблем.

Хотел сказать большое спасибо каждому из вас, дорогие друзья. Спасибо тем, кто стоял с нами в одном строю — именно ваша поддержка позволяла нам получить дополнительную энергию и силы, решать огромное количество возникающих проблем, — заявил экс-глава региона.

Особые слова благодарности бывший губернатор выразил президенту РФ Владимиру Путину за постоянное внимание, помощь и поддержку. Принятые решения не только способствовали развитию региона, но и помогают области достойно проходить испытания в условиях крайне сложной оперативной обстановки, резюмировал Гладков.

13 мая президент России принял отставку Гладкова с должности губернатора Белгородской области. Своим указом Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона Александра Шуваева.