Белоруса расстреляли в Польше, но он вернулся домой живым: подробности ЧП

Полицейские в Польше расстреляли автомобиль с белорусом внутри. Что там произошло, как мужчине удалось выкарабкаться, каковы версии сторон?

Что произошло с белорусом в Польше, почему его обстреляли

В Польше полицейские тяжело ранили гражданина Белоруссии, расстреляв его автомобиль на трассе около города Сыцув. Об этом заявил представитель СК Сергей Кабакович.

Мужчина из Гродненской области ездил в Германию, чтобы купить себе новый автомобиль BMW. По предварительным данным, польские полицейские, работавшие в штатском, ошибочно приняли мужчину за члена ОПГ. SHOT пишет, что у мужчины переломы, ранения головы и ног. Его доставили в польский госпиталь, но «местные врачи не оказали нужную помощь — пули достали, а раны просто зашили». После, в Белоруссии, он был госпитализирован.

«По данным следствия, ночью 12 мая 60-летний уроженец Слонима находился на территории Польши. Во время движения по автодороге S8, вблизи города Сыцув, на него было совершено безосновательное нападение со стороны польских силовиков с применением огнестрельного оружия. Водитель получил тяжелые огнестрельные ранения головы и конечностей, также повреждения получил автомобиль в виде 29 пулевых отверстий. Несмотря на телесные повреждения, мужчине удалось пересечь границу, откуда он был экстренно доставлен в учреждение здравоохранения в крайне тяжелом состоянии», — привели подробности в СК РБ.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В белорусском СК пообещали дать «точную и жесткую» оценку происшествия.

Что говорят в Польше, почему расстреляли белоруса

Польские СМИ сообщают о происшествии совершенно иначе. Так, Radio Wroclaw пишет, что автомобилей было три.

«Полицейские хотели проверить три автомобиля, которые остановились в зоне отдыха под Сыцувым в ночь на 12 мая. Однако водители двух машин попытались бежать. Один из автомобилей направлялся на полицейских — это сочли попыткой нападения и открыли огонь. Водитель был доставлен в госпиталь с легкими ранениями. Вторая машина переехала ногу одному из офицеров, он серьезно не пострадал. Водитель бежал в сторону города Кепно, где был остановлен. Третий автомобиль не пытался уехать», — рассказал полицейский комиссар Марчин Швеци.

Никаких данных о задержанных не приводится. Польские СМИ отмечают, что от места, где произошла стрельба, до границы Белоруссии — более 600 км. Неясно, как мог тяжелораненый мужчина добраться до родины без посторонней помощи.

Читайте также:

Рублю грозит деноминация? Почему ЦБ РФ вводит новые правила по наличке

Все, лето закончилось? Аномальное похолодание в Москве, прогноз погоды

Сын Плющенко сменит спортивное гражданство: почему не выступит за Россию?