Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 01:00

Батайский потрошитель: как механик автобазы стал «двойником Чикатило»

Константин Черемушкин в представлении ИИ Константин Черемушкин в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Ростовской области и соседних регионах ищут потрошителя из лесополосы, который вот уже несколько лет зверски убивает женщин и детей. Местные жители в панике: все обсуждают очередные кровавые находки, но еще никто не знает об Андрее Чикатило, который скоро станет самым известным советским маньяком, а его фамилия — именем нарицательным, которое будут присваивать всем похожим злодеям. Мало кто мог и подумать, что на Дону действовал еще один маньяк, который находился в тени своего «старшего брата» и даже как будто бы маскировался под него. Подробности — в материале NEWS.ru.

Сколько человек убил «двойник Чикатило»

По данным материалов уголовного дела, всего за два года маньяк из Ростовской области, который орудовал параллельно с Андреем Чикатило, убил четверых человек. Это были девушки и одна девочка-подросток. Он разъезжал по окрестностям города Батайска, расположенного южнее Ростова-на-Дону, на машине «Жигули» (по другой версии — на «Москвиче»), высматривал жертв и предлагал подвезти их. Далее душегуб завозил пассажирок в безлюдную местность, насиловал и убивал, а затем отрезал молочные железы и половые органы. Вокруг места убийств он разбрасывал одежду погибших.

Первое убийство произошло в ноябре 1986 года. Жертвой маньяка стала 22-летняя студентка Ростовского института сельскохозяйственного машиностроения Светлана Е. Преступник задушил ее жгутом из автомобильной аптечки, а потом попытался сжечь труп на окраине города Батайска. С собой потрошитель забрал ее личные вещи в качестве трофеев. Тело девушки случайно нашли только весной 1987 года.

Следующее преступление произошло в 1987 году. На этот раз маньяк расправился с 15-летней студенткой Батайского техникума Еленой Г. Она возвращалась в общежитие, но автобуса все не было, и девушка пошла пешком через «кушери» — так в Ростовской области называют малопрезентабельные места и пустыри, заросшие деревьями и кустами. Нашли ее труп на следующий день привязанным к опоре линии электропередачи. Погибшая была задушена собственными колготками и изнасилована, а тело изуродовано.

Константин Черемушкин в представлении ИИ Константин Черемушкин в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Третьей жертвой батайского маньяка стала 10-летняя школьница Татьяна Х., которая исчезла вблизи той же автобусной остановки, что и Елена Г. Маньяк предложил подвезти ее до дома, по пути задушил и выбросил в лесополосе. Труп ребенка нашли только через месяц работники лесного хозяйства.

Последнее убийство произошло в конце октября 1988 года. Жертвой батайского маньяка стала воспитательница детского сада Оксана Я. Надругавшись над ней и убив, на этот раз маньяк утопил труп в азовском оросительном канале. На память себе убийца забрал сережки и дезодорант, а также похитил деньги из кошелька.

Как шли поиски «батайского Чикатило»

Батайские сыщики пришли к выводу, что в данном случае они имеют дело не с потрошителем из лесополосы, который кошмарил Ростовскую область и соседние регионы, а с еще одним маньяком со своим уникальным почерком. Как и до этого их ростовские коллеги, оперативники из Батайска обратились к ученому-психиатру Александру Бухановскому, который помогал составить психологический портрет Андрея Чикатило и позднее «расколол» его после поимки.

Как отмечает Леонид Каневский в программе «Следствие вели», ознакомившись с почерком батайского маньяка, эксперт пришел к однозначному выводу. Скорее всего, предполагал Бухановский, злодеем является обычный, ничем не примечательный советский человек с достойной работой, семьей и детьми, которого мало кто мог заподозрить в зверствах.

Кроме того, с самого начала серии в убийствах присутствовали моменты, наводившие на мысль о том, что убийца, в отличие от своего старшего «собрата», перемещается на автомобиле. В пользу этой версии говорило несколько фактов.

После исчезновения Светланы Е. нашлись свидетели, которые рассказали следствию, что в день исчезновения девушки видели, как она садилась в машину на трассе Азов — Батайск. Более того, рядом с местом убийства девушки нашли следы автомобильных шин.

Рядом с местом обнаружения трупа в лесопопосадках возле батайского техникума второй жертвы сыщики нашли шариковую ручку. Так появилась версия, что маньяком может быть студент или преподаватель, а также шофер, который по рабочей надобности носит с собой ручку, чтобы заполнять путевые листы.

Константин Черемушкин в представлении ИИ Константин Черемушкин в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

При обследовании тел Татьяны Х. и Оксаны Я. эксперты нашли волокна овечьей шерсти от автомобильных чехлов и пятна от красной автоэмали. Они стали важными уликами, которые помогли вычислить преступника.

Как удалось поймать «батайского Чикатило»

После обнаружения следов шерсти и эмали на одежде Татьяны Х. сыщики поняли, что, вероятно, убийца имеет отношение к транспорту, и стали проверять автобазы. Начали с того предприятия, рядом с которым последний раз видели Таню и предыдущую убитую Елену Г.

В поле зрения милиции попал 24-летний ранее дважды судимый механик Константин Черемушкин. Руководство сообщило, что в день исчезновения школьницы он отпросился с работы пораньше. На отсутствие алиби сыщики почему-то решили закрыть глаза и не стали проверять его более детально, хотя и взяли Черемушкина на карандаш.

После убийства Оксаны Я. о Черемушкине вновь вспомнили. На работе и дома его не нашли, а в личной машине обнаружили накидки из овчины, которые и оставляли волокна на одежде убитых. Тогда же стало понятно, что убийца перевозил трупы в багажнике, который изнутри был окрашен алой эмалью — точно такой же, как на вещах жертв.

Супруга Константина Черемушкина рассказала, что он часто дарил ей украшения и косметику, которые, как позднее выяснилось, принадлежали убитым. От матери молодого человека милиционеры узнали, что у них есть родственники в Липецке. Туда работник автобазы и решил убежать из Батайска. Его задержали в начале 1989 года, после чего он признался в четырех убийствах.

Что известно о жизни «батайского Чикатило» до серии убийств

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Константин Черемушкин родился в 1963 году в Батайске. Его отец был бесплодным, и мать зачала сына на стороне. Долгожданного ребенка баловали и лелеяли, отчего Черемушкин вырос эгоистичным человеком.

Узнав правду о своем появлении на свет, Черемушкин получил тяжелую психотравму, которая могла отразиться на его дальнейшем поведении. В юности он совершил два автоугона: за первый получил два года принудительных работ, за второй — реальный срок в колонии под Вологдой.

Освободившись, парень встретил свою будущую жену и вернулся в Батайск, где устроился на автобазу механиком. На свадьбу родители подарили молодоженам автомобиль. В браке у пары родилось двое детей.

На работе о Константине Черемушкине отзывались исключительно хорошо. Его называли хорошим сотрудником и примерным семьянином, вставшим на путь исправления после «ошибок молодости».

Константин Черемушкин в представлении ИИ Константин Черемушкин в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что стало с батайским маньяком после поимки

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Константина Черемушкина вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. На суде представители прокуратуры смогли доказать его причастность к четырем убийствам с отягчающими обстоятельствами.

В ноябре 1989 года Ростовский областной суд приговорил Черемушкина к высшей мере наказания — смертной казни. Произошло это за год до задержания Андрея Чикатило, который на тот момент вовсю продолжал убивать. Расстреляли батайского маньяка в 1993 году в новочеркасской тюрьме — в том же месте и так же за год до казни его более известного «старшего брата» по кровавому промыслу.

Читайте также:

Один из самых жестоких в 90-е. Приговоренный к казни маньяк вышел на волю

Душил, насиловал, глумился над трупами: как маньяк шесть лет кошмарил Урал

Насиловал, убивал, снимал голыми: как плотник 4 года кошмарил Подмосковье

Оборотень в погонах: как маньяк из Одессы охотился на жен солдат

Тень Чикатило: маньяк на Кубани насиловал и резал женщин за их слезы

история
СССР
Ростовская область
Батайск
маньяки
убийства
смертная казнь
Расстрел
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские БПЛА нацелились на один из российских городов
Стало известно, к чему привел отказ ЕС от российского газа
В подмосковном городе введен карантин по бешенству
Гуменник решил проблему с музыкой для выступления на Олимпиаде
Появились кадры смертельного ДТП на МКАД
Батайский потрошитель: как механик автобазы стал «двойником Чикатило»
От ОРВИ до ВИЧ: чем опасны расчески и полотенца. Ликбез от терапевта
В Словакии озвучили главную ошибку бывшего руководства
Разведка США засекла звонок из окружения Трампа иностранному агенту
«Погасло все»: на украинской «горнолыжке» произошел блэкаут
Скончался вокалист популярной американской рок-группы 3 Doors Down
Ампутация рук и ног, ТЭФИ, «Ледниковый период»: как живет Роман Костомаров
Симоньян учредила премию имени своего супруга
Издевательства над ребенком обернулись для семьи жестким приговором
Фигурист Малинин сенсационно уступил в короткой программе на ОИ
Bloomberg предположило, зачем Россия обратилась к Индии
Таро, астрология или измены: какова настоящая причина развода Джигана
Малахова растрогала до слез история солистки группы «Город 312»
Шведская лыжница потеряла серебряную медаль Олимпиады
Губернатор российского региона попал под ракетный обстрел
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.