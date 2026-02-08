Батайский потрошитель: как механик автобазы стал «двойником Чикатило»

В Ростовской области и соседних регионах ищут потрошителя из лесополосы, который вот уже несколько лет зверски убивает женщин и детей. Местные жители в панике: все обсуждают очередные кровавые находки, но еще никто не знает об Андрее Чикатило, который скоро станет самым известным советским маньяком, а его фамилия — именем нарицательным, которое будут присваивать всем похожим злодеям. Мало кто мог и подумать, что на Дону действовал еще один маньяк, который находился в тени своего «старшего брата» и даже как будто бы маскировался под него. Подробности — в материале NEWS.ru.

Сколько человек убил «двойник Чикатило»

По данным материалов уголовного дела, всего за два года маньяк из Ростовской области, который орудовал параллельно с Андреем Чикатило, убил четверых человек. Это были девушки и одна девочка-подросток. Он разъезжал по окрестностям города Батайска, расположенного южнее Ростова-на-Дону, на машине «Жигули» (по другой версии — на «Москвиче»), высматривал жертв и предлагал подвезти их. Далее душегуб завозил пассажирок в безлюдную местность, насиловал и убивал, а затем отрезал молочные железы и половые органы. Вокруг места убийств он разбрасывал одежду погибших.

Первое убийство произошло в ноябре 1986 года. Жертвой маньяка стала 22-летняя студентка Ростовского института сельскохозяйственного машиностроения Светлана Е. Преступник задушил ее жгутом из автомобильной аптечки, а потом попытался сжечь труп на окраине города Батайска. С собой потрошитель забрал ее личные вещи в качестве трофеев. Тело девушки случайно нашли только весной 1987 года.

Следующее преступление произошло в 1987 году. На этот раз маньяк расправился с 15-летней студенткой Батайского техникума Еленой Г. Она возвращалась в общежитие, но автобуса все не было, и девушка пошла пешком через «кушери» — так в Ростовской области называют малопрезентабельные места и пустыри, заросшие деревьями и кустами. Нашли ее труп на следующий день привязанным к опоре линии электропередачи. Погибшая была задушена собственными колготками и изнасилована, а тело изуродовано.

Третьей жертвой батайского маньяка стала 10-летняя школьница Татьяна Х., которая исчезла вблизи той же автобусной остановки, что и Елена Г. Маньяк предложил подвезти ее до дома, по пути задушил и выбросил в лесополосе. Труп ребенка нашли только через месяц работники лесного хозяйства.

Последнее убийство произошло в конце октября 1988 года. Жертвой батайского маньяка стала воспитательница детского сада Оксана Я. Надругавшись над ней и убив, на этот раз маньяк утопил труп в азовском оросительном канале. На память себе убийца забрал сережки и дезодорант, а также похитил деньги из кошелька.

Как шли поиски «батайского Чикатило»

Батайские сыщики пришли к выводу, что в данном случае они имеют дело не с потрошителем из лесополосы, который кошмарил Ростовскую область и соседние регионы, а с еще одним маньяком со своим уникальным почерком. Как и до этого их ростовские коллеги, оперативники из Батайска обратились к ученому-психиатру Александру Бухановскому, который помогал составить психологический портрет Андрея Чикатило и позднее «расколол» его после поимки.

Как отмечает Леонид Каневский в программе «Следствие вели», ознакомившись с почерком батайского маньяка, эксперт пришел к однозначному выводу. Скорее всего, предполагал Бухановский, злодеем является обычный, ничем не примечательный советский человек с достойной работой, семьей и детьми, которого мало кто мог заподозрить в зверствах.

Кроме того, с самого начала серии в убийствах присутствовали моменты, наводившие на мысль о том, что убийца, в отличие от своего старшего «собрата», перемещается на автомобиле. В пользу этой версии говорило несколько фактов.

После исчезновения Светланы Е. нашлись свидетели, которые рассказали следствию, что в день исчезновения девушки видели, как она садилась в машину на трассе Азов — Батайск. Более того, рядом с местом убийства девушки нашли следы автомобильных шин.

Рядом с местом обнаружения трупа в лесопопосадках возле батайского техникума второй жертвы сыщики нашли шариковую ручку. Так появилась версия, что маньяком может быть студент или преподаватель, а также шофер, который по рабочей надобности носит с собой ручку, чтобы заполнять путевые листы.

При обследовании тел Татьяны Х. и Оксаны Я. эксперты нашли волокна овечьей шерсти от автомобильных чехлов и пятна от красной автоэмали. Они стали важными уликами, которые помогли вычислить преступника.

Как удалось поймать «батайского Чикатило»

После обнаружения следов шерсти и эмали на одежде Татьяны Х. сыщики поняли, что, вероятно, убийца имеет отношение к транспорту, и стали проверять автобазы. Начали с того предприятия, рядом с которым последний раз видели Таню и предыдущую убитую Елену Г.

В поле зрения милиции попал 24-летний ранее дважды судимый механик Константин Черемушкин. Руководство сообщило, что в день исчезновения школьницы он отпросился с работы пораньше. На отсутствие алиби сыщики почему-то решили закрыть глаза и не стали проверять его более детально, хотя и взяли Черемушкина на карандаш.

После убийства Оксаны Я. о Черемушкине вновь вспомнили. На работе и дома его не нашли, а в личной машине обнаружили накидки из овчины, которые и оставляли волокна на одежде убитых. Тогда же стало понятно, что убийца перевозил трупы в багажнике, который изнутри был окрашен алой эмалью — точно такой же, как на вещах жертв.

Супруга Константина Черемушкина рассказала, что он часто дарил ей украшения и косметику, которые, как позднее выяснилось, принадлежали убитым. От матери молодого человека милиционеры узнали, что у них есть родственники в Липецке. Туда работник автобазы и решил убежать из Батайска. Его задержали в начале 1989 года, после чего он признался в четырех убийствах.

Что известно о жизни «батайского Чикатило» до серии убийств

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», Константин Черемушкин родился в 1963 году в Батайске. Его отец был бесплодным, и мать зачала сына на стороне. Долгожданного ребенка баловали и лелеяли, отчего Черемушкин вырос эгоистичным человеком.

Узнав правду о своем появлении на свет, Черемушкин получил тяжелую психотравму, которая могла отразиться на его дальнейшем поведении. В юности он совершил два автоугона: за первый получил два года принудительных работ, за второй — реальный срок в колонии под Вологдой.

Освободившись, парень встретил свою будущую жену и вернулся в Батайск, где устроился на автобазу механиком. На свадьбу родители подарили молодоженам автомобиль. В браке у пары родилось двое детей.

На работе о Константине Черемушкине отзывались исключительно хорошо. Его называли хорошим сотрудником и примерным семьянином, вставшим на путь исправления после «ошибок молодости».

Что стало с батайским маньяком после поимки

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Константина Черемушкина вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. На суде представители прокуратуры смогли доказать его причастность к четырем убийствам с отягчающими обстоятельствами.

В ноябре 1989 года Ростовский областной суд приговорил Черемушкина к высшей мере наказания — смертной казни. Произошло это за год до задержания Андрея Чикатило, который на тот момент вовсю продолжал убивать. Расстреляли батайского маньяка в 1993 году в новочеркасской тюрьме — в том же месте и так же за год до казни его более известного «старшего брата» по кровавому промыслу.

